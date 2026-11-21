Un mémorandum d'entente établissant des consultations politiques entre le Sénégal et le Danemark a été signé entre le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang et son homologue danois, Lars Lokke Rasmussen.

En marge de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et africains, organisée à Oslo, en Norvège, les 19 et 20 novembre 2026, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a eu un entretien bilatéral avec son homologue danois, Lars Lokke Rasmussen.

« Les deux ministres ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente établissant des consultations politiques entre le Sénégal et le Danemark, consacrant ainsi la dynamique des relations entre les deux pays », rapporte une note de la tutelle publiée vendredi.

À cette occasion, ils ont échangé sur les perspectives de coopération entre le Sénégal et le Danemark dans les domaines de la paix et de la sécurité, des migrations, de la transformation numérique, de l'emploi et des technologies vertes.