La double confrontation entre le Sénégal et le Maroc, prévue les 22 et 30 mars 2027, dépasse le simple enjeu d'une qualification à la CAN U23 et aux JO de Los Angeles 2028. Entre le contentieux de la dernière CAN senior, les ambitions olympiques et la rivalité sportive entre les deux pays, les Lionceaux joueront bien plus qu'une place en phase finale.

Pour franchir cet obstacle, Serigne Saliou Dia devra pouvoir compter sur toutes les forces disponibles. Patrick Vieira est notamment attendu pour faciliter la mise à disposition des jeunes internationaux de l'équipe A éligibles aux U23.

Des triomphes sénégalaises en terre marocaine

Les Sénégalais ont obtenu leur billet pour le dernier tour en éliminant le Soudan du Sud (0-0 à Juba, 3-1 au retour). Une qualification qui n'a toutefois pas totalement dissipé les interrogations sur le rendement du groupe. Face au Maroc, champion d'Afrique U23 en titre et détenteur du titre mondial chez les U20, le défi sera d'une autre dimension. La CAN U23 prévue en Égypte constitue également le passage obligé vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, où l'Afrique ambitionne de placer deux représentants. Les finalistes devraient ainsi décrocher les précieux billets olympiques.

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Mais cette affiche porte aussi le poids d'une histoire récente. Le 18 janvier 2026, à Rabat, le Sénégal avait battu le Maroc (1-0) après prolongation en finale de la CAN senior, grâce à Pape Gueye. Une victoire sur le terrain que le jury d'appel de la CAF a ensuite transformée en succès marocain sur tapis vert, en attribuant un forfait de 3-0 aux Lions. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision. Après l'audience du 8 octobre, le verdict est attendu à la fin du mois de novembre. Les retrouvailles de mars auront donc une saveur particulière.

Entre le Maroc et le Sénégal, les retrouvailles n'ont plus rien d'anodin depuis la dernière CAN. Mais s'il est un terrain où les Sénégalais ont de quoi nourrir leur confiance, c'est bien celui du royaume. En juin 2026, les Lionceaux y ont décroché à Rabat leur deuxième titre de champion d'Afrique U17. Quelques mois plus tôt, les Lions avaient eux aussi dominé les Marocains en finale de la CAN senior, une victoire acquise sur la pelouse, même si le TAS doit encore se prononcer sur l'issue de cette rencontre. Le beach soccer vient compléter ce tableau : avec huit couronnes continentales en treize éditions, dont deux conquises sur le sol marocain, en 2011 et 2013, le Sénégal y règne en maître. Autant de preuves que les sélections sénégalaises savent briller chez leur rival.

Vieira et Dia, une même ambition

Pour éviter de laisser passer cette double opportunité, Serigne Saliou Dia aura besoin d'un groupe étoffé. Le sélectionneur pourrait notamment bénéficier de l'apport de plusieurs jeunes internationaux de l'équipe A. Mamadou Sarr, Mamadou Diakhon, Ibrahima Mbaye, Paul Mendy ou encore le gardien Mamour Ndiaye représentent des profils susceptibles d'apporter de l'expérience et de la qualité aux Lionceaux, sous réserve de leur éligibilité et de leur disponibilité en club.

Patrick Vieira aura donc un rôle important à jouer dans cette articulation. La qualification de l'équipe A à la CAN 2027 permet d'envisager une meilleure coordination entre les deux staffs. L'objectif n'est pas de déshabiller une sélection pour renforcer l'autre, mais de construire une stratégie commune autour d'une échéance qui engage l'avenir du football sénégalais en mars 2027.

Le Maroc suit déjà cette logique. Selon la presse marocaine, Mohamed Ouahbi est également appelé à faciliter la mise à disposition de plusieurs jeunes talents de l'équipe A au profit de la sélection olympique. Ali Maamar, Ayyoub Bouaddi, Yassir Zabiri, Yassine Gessime et Samir El Mourabit figurent parmi les joueurs évoqués. Abdellah Ouazane, Soufian El Faouzi et Abdelhamid Aït Boudlal constituent d'autres profils susceptibles d'enrichir ce vivier. Le Maroc entend ainsi mobiliser sa jeune génération pour défendre son statut continental et retrouver les Jeux.

Ne pas répéter les erreurs de 2023

Le Sénégal connaît pourtant le prix d'une mauvaise coordination entre ses sélections. En mars 2023, les Lionceaux avaient dominé le Mali (3-1) à Diamniadio avant de s'effondrer au retour à Bamako (0-3). Cette élimination les avait privés de la CAN U23 et des Jeux olympiques de Paris 2024. Dion Lopy et Formose Mendy, initialement concernés par le groupe de Demba Mbaye, avaient entre-temps rejoint l'équipe A après leur convocation incompréhensible par Aliou Cissé.

Ce précédent doit servir de leçon. Quatre ans plus tard, le Sénégal retrouve une situation où la gestion des effectifs peut peser aussi lourd que les choix tactiques. Le Maroc anticipe déjà la mobilisation de ses jeunes internationaux. La Tanière ne peut se permettre de laisser passer cette opportunité.

En mars, les deux sélections auront 180 minutes voire plus pour se départager. Au-delà de la rivalité et du contentieux qui opposent les deux fédérations, les Lionceaux devront surtout répondre présents sur le terrain. Pour atteindre l'Égypte et rêver de Los Angeles, Vieira et Dia devront parler le même langage. Cette fois, l'union des forces ne doit pas rester un slogan : elle doit devenir une stratégie.