Plus de 1 000 jeunes ont achevé, mardi à Bunia, une formation professionnelle dans plusieurs filières porteuses d'opportunités économiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des jeunes, financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'Institut national de préparation professionnelle (INPP).

L'objectif de ce programme est de doter les jeunes de compétences professionnelles favorisant leur autonomisation et leur réinsertion socio-économique.

Pendant près de douze mois, les bénéficiaires, originaires de Bunia, Djugu, Irumu et Mambasa, des territoires particulièrement touchés par les conflits armés, ont été formés dans divers métiers.

Plusieurs filières professionnelles ciblées

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Les formations ont porté notamment sur :

la coupe et couture ;

la mécanique ;

la menuiserie ;

l'informatique ;

l'esthétique et la coiffure ;

l'électricité et le bâtiment ;

l'art culinaire ;

la savonnerie artisanale ;

l'agriculture ;

la soudure.

Les participants ont également bénéficié de cours d'alphabétisation destinés à renforcer leurs capacités en lecture et en écriture.

Selon le chef d'antenne provinciale de l'INPP en Ituri, Marc Siku Kantitima, cette initiative vise à offrir aux jeunes des perspectives d'emploi et d'insertion durable.

« Tous ceux qui ont terminé leur formation ont acquis des compétences leur permettant d'accéder à une plus grande autonomie. Nous allons poursuivre les efforts afin d'assurer leur réinsertion socio-économique. À travers ce programme, l'INPP entend également renforcer la prise en charge des personnes vulnérables », a déclaré Marc Siku Kantitima.

Des kits de réinsertion remis aux bénéficiaires

Au terme de leur formation, les jeunes ont reçu des kits de réinsertion professionnelle destinés à faciliter le lancement de leurs activités génératrices de revenus.

Plusieurs bénéficiaires ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une opportunité de bâtir leur avenir et de soutenir leurs familles.

« Nous remercions l'INPP. Aujourd'hui, nous disposons de compétences qui nous permettront de gagner notre vie et d'aider nos familles », s'est réjoui l'un des bénéficiaires.

La cérémonie de remise des brevets s'est achevée par une visite des différents ateliers, au cours de laquelle les apprenants ont présenté les produits et réalisations issus de leur formation.

Ce projet de renforcement de la résilience des jeunes a bénéficié du financement de l'UNICEF avec l'appui du gouvernement de la République de Corée.