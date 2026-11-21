Une adolescente de 14 ans a donné naissance à des triplés mercredi 18 novembre à l'Hôpital général de référence de Masisi, au Nord-Kivu. Si cette naissance suscite de l'émotion au sein de la communauté, elle soulève également des inquiétudes quant aux conditions de prise en charge de la jeune mère et de ses nouveau-nés.

Selon des sources médicales, la jeune fille est une personne déplacée par les conflits et vit dans une situation de grande précarité. Elle ne dispose d'aucune ressource suffisante pour subvenir aux besoins de ses trois nourrissons, nés prématurément.

Face à cette situation, les responsables de l'hôpital lancent un appel à la solidarité en faveur de cette famille.

Un appel à l'assistance des organisations humanitaires

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Le Dr Charles, médecin à l'Hôpital général de référence de Masisi, indique que les trois bébés nécessitent une attention médicale particulière en raison de leur naissance prématurée.

« Deux enfants sont devenus parents malgré eux au cœur du déplacement. Une jeune mère de 14 ans et un père de 15 ans, tous deux déplacés par la guerre et sans moyens de subsistance, viennent d'accueillir des triplés prématurés pesant chacun environ 1,5 kilogramme. Ces nouveau-nés ont besoin de soins constants pour survivre, mais leurs parents ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face à cette situation », a-t-il déclaré.

Le médecin appelle les organisations humanitaires, les services sociaux ainsi que les personnes de bonne volonté à venir en aide à cette famille particulièrement vulnérable.

Selon lui, un accompagnement médical, nutritionnel et social demeure indispensable afin d'améliorer les chances de survie des trois nourrissons et de soutenir leurs jeunes parents.