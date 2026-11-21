Le monde célèbre ce vendredi 20 novembre la Journée mondiale de l'enfance, placée cette année sous le thème « Mon jour, mon droit, mon avenir ».

En République démocratique du Congo, cette commémoration intervient dans un contexte marqué par les conflits armés, les épidémies et les catastrophes naturelles, qui continuent de fragiliser les conditions de vie de nombreux enfants et de compromettre l'exercice de leurs droits fondamentaux.

Cette journée constitue une occasion de rappeler l'importance de la protection des droits de l'enfant, mais aussi de sa participation aux décisions qui concernent son présent et son avenir.

En République démocratique du Congo, des millions d'enfants restent confrontés à des conditions de vie difficiles.

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Selon plusieurs organisations non gouvernementales locales et internationales, de nombreux enfants vivent dans des milieux où l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à une alimentation suffisante demeure limité.

Les déplacements provoqués par les conflits armés aggravent également leur vulnérabilité.

Dans l'Est du pays, les enfants particulièrement exposés

Dans l'Est de la RDC, les conséquences des conflits armés continuent de peser lourdement sur les populations civiles. Au Sud-Kivu, le Club des filles-reporters de la RDC fait état de plus de 15 000 femmes, filles et enfants déplacés vivant dans des conditions précaires dans le territoire de Kalehe.

Selon cette organisation, les enfants et les jeunes filles concernés sont notamment exposés aux risques de violences et de grossesses précoces, dans un contexte marqué par la précarité et les déplacements forcés.

Ebola et manque d'eau potable : des menaces pour l'éducation

Sur le plan sanitaire et éducatif, la situation demeure également préoccupante. L'épidémie d'Ebola constitue une menace pour les communautés scolaires.

Depuis le début du mois de novembre, une cinquantaine d'élèves auraient été testés positifs au virus dans 44 écoles du Nord-Kivu, selon les informations communiquées dans le cadre de cette actualité.

À cette menace sanitaire s'ajoutent les difficultés d'accès à l'eau potable dans plusieurs établissements scolaires.

Dès le mois d'octobre, le Parlement d'enfants de Butembo-Lubero avait alerté sur cette situation, qui expose les élèves à des risques sanitaires et compromet leurs conditions d'apprentissage.

Faire participer les enfants aux décisions qui les concernent

Au-delà de son caractère commémoratif, la Journée mondiale de l'enfance rappelle aux parents, aux communautés et aux pouvoirs publics leur responsabilité dans la protection et la promotion des droits des enfants.

Elle souligne également la nécessité de leur accorder une véritable place dans les espaces de décision, notamment lorsqu'il est question de leur éducation, de leur santé, de leur sécurité et de leur avenir.

Faire entendre la voix des enfants ne doit donc pas se limiter à une célébration annuelle. Cela suppose de les écouter, de prendre en considération leurs préoccupations et de les associer aux initiatives destinées à améliorer leurs conditions de vie.