Au moins douze civils, en majorité des enfants, ont été grièvement blessés lors des affrontements qui ont opposé, mercredi 18 novembre, les combattants du Front pour la refondation de la Nation (FRN) aux Wazalendo dans la cité de Nyabiondo, en territoire de Masisi. Selon la société civile locale, l'un des blessés a succombé à ses blessures jeudi matin. Cette structure dénonce également des atteintes au droit international humanitaire et alerte sur l'aggravation de la situation humanitaire dans la zone.

Elle fait également état d'autres incidents meurtriers dans la région. Il évoque notamment trois personnes tuées lors d'une embuscade, ainsi qu'un enfant blessé par balle à Loashi.

« Dans la même foulée, un motard et ses deux clients ont été assassinés à Kisima, entre Loashi et Bukombo, sur la route Masisi-Nyabiondo, alors qu'un enfant âgé de 10 ans a lui aussi été blessé par balle à Loashi », déclare Telesphore Mitondeke.

Les activités paralysées et les populations déplacées

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Au-delà du bilan humain, le rapporteur de la société civile signale la paralysie des activités et les déplacements massifs et forcés de populations. Une situation qui, selon lui, accentue les difficultés auxquelles sont confrontées les familles dans cette partie du territoire de Masisi.

Il alerte également sur les risques auxquels les infrastructures sanitaires sont exposées. D'après ses déclarations, une dizaine de cartouches seraient tombées dans l'enceinte du Centre de santé de référence de Nyabiondo.

Pour la société civile de Masisi, ces incidents constituent des atteintes graves aux principes du droit international humanitaire, notamment à l'obligation de protéger les populations civiles et les structures sanitaires en période de conflit armé.

La société civile appelle les parties au respect du droit humanitaire

Face à cette situation, Telesphore Mitondeke appelle les forces de sécurité et les groupes armés à respecter le droit international humanitaire et à préserver les vies humaines.

Il estime que les souffrances imposées aux populations civiles doivent cesser et exhorte les différentes parties au conflit à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les habitants et les infrastructures civiles.