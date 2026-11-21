La République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives dans la prise en charge des enfants. Selon un communiqué publié vendredi 20 novembre par l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, le taux de mortalité des enfants est passé de 148 à 92 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 2007 et 2024.

L'agence onusienne indique également que près de 15 millions d'enfants ont été enregistrés à l'état civil au cours des quatorze dernières années. Dans le même temps, plus de 1,5 million d'enfants victimes de violences ont bénéficié de services de protection.

Selon l'UNICEF, ces résultats traduisent des progrès importants dans la reconnaissance des droits des enfants et dans leur accès aux mécanismes de protection.

Derrière ces chiffres se trouvent des millions d'enfants qui disposent désormais d'une identité légale et qui ont pu bénéficier d'une assistance adaptée lorsqu'ils étaient exposés à des situations de vulnérabilité.

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Des avancées saluées par l'UNICEF

L'organisation estime que ces progrès démontrent les résultats qui peuvent être obtenus lorsque les pouvoirs publics, les communautés, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé accordent une place centrale aux besoins des enfants.

Toutefois, l'UNICEF souligne que ces avancées ne doivent pas masquer l'ampleur des défis qui subsistent dans le pays.

Des défis importants demeurent

Le représentant de l'UNICEF en RDC, John Agbor, rappelle que de nombreux enfants continuent d'évoluer dans un environnement marqué par les conflits armés, les déplacements de populations, la pauvreté, la malnutrition et les crises sanitaires.

Selon lui, les effets du changement climatique ainsi que les difficultés d'accès à l'éducation, à l'eau potable et aux soins de santé continuent également d'affecter le quotidien de nombreux enfants.

« Dans certaines régions du pays, grandir demeure encore un véritable défi », souligne-t-il.

Le responsable de l'UNICEF avertit par ailleurs que les progrès enregistrés restent fragiles.

Selon lui, ces acquis pourraient être ralentis, voire remis en cause, en cas d'aggravation des conflits, de baisse des financements ou de perturbation des services essentiels destinés aux enfants les plus vulnérables.

Pour l'UNICEF, la poursuite des investissements en faveur de l'enfance demeure essentielle afin de consolider les progrès réalisés et garantir à chaque enfant l'accès à la santé, à la protection, à l'éducation et aux services sociaux de base.