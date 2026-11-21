23 novembre 1966-23 novembre 2026. Cela fait 60 ans, jour pour jour, que la Radiotélévision Nationale Congolaise a vu le jour.

Inaugurée sous le nom de Télé-Congo, ensuite OZRT et actuellement RTNC, cette chaine nationale nous informe et nous fait vivre les grands évènements du pays depuis maintenant 6 décennies.

Des activités commémoratives, culturelles et sportives seront organisées à l'occasion de ce jubilé de dimant sous le haut patronage de la Première ministre.

Quel regard porter sur le parcours de la RTNC ? Quels sont les perspectives pour les prochaines années ?