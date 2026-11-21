Addis Ababa — Les pays africains cherchent à renforcer la prestation des soins chirurgicaux grâce à une meilleure utilisation des données de santé, à une action coordonnée et au partage transfrontalier d'expériences, alors que les parties prenantes se réunissent à Addis-Abeba pour la 4e conférence annuelle du Forum panafricain sur les soins chirurgicaux (PASHeF).

Selon une publication du ministère de la Santé sur les réseaux sociaux, la conférence rassemble des acteurs de tout le continent afin d'examiner comment une prise de décision fondée sur les données peut améliorer l'accessibilité, la qualité et le financement des soins chirurgicaux.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État à la Santé, le Dr Muluken Argaw, a souligné l'urgence d'élargir l'accès aux services chirurgicaux afin que les patients puissent bénéficier d'un traitement en temps opportun à proximité de leur domicile.

« Sur l'ensemble de notre continent, nous devons continuer à oeuvrer pour que chacun puisse bénéficier de services chirurgicaux avec la rapidité, la proximité et la qualité requises », a déclaré le Dr Muluken.

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Il a souligné que ce forum constituait une plateforme essentielle pour renforcer la collaboration régionale et faire progresser les soins chirurgicaux, ajoutant que le programme de cette année mettait fortement l'accent sur l'utilisation des données pour orienter les politiques et améliorer la prestation des services. Le Dr Muluken a également souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la numérisation de son système de santé, en partageant les enseignements tirés de l'utilisation par le pays d'outils numériques pour améliorer les soins.

Le professeur Emmanuel A. Ameh, PDG du PASHeF, a mis en avant le rôle du forum dans le développement des soins chirurgicaux à travers l'Afrique, en mettant particulièrement l'accent sur la formation et le développement du personnel de santé.

Les sessions organisées dans le cadre de ce rassemblement explorent la manière dont les pays peuvent tirer parti des données de santé pour suivre la prestation des soins chirurgicaux, évaluer les performances au fil du temps et comparer les progrès réalisés par les différents systèmes de santé. Les délégués examinent également les moyens de renforcer le financement des soins chirurgicaux tout en améliorant leur accessibilité, leur rapidité et leur qualité, tout en identifiant les défis communs et les solutions coordonnées.

Cette conférence de quatre jours se déroule sous le thème « Vers un cadre d'action continental pour les soins chirurgicaux en Afrique ».