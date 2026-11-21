Addis Ababa — Le président du Conseil américain des relations étrangères (CFR), Michael Froman, a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de réformes économiques, ainsi que ses efforts visant à élargir les opportunités d'investissement et à renforcer la participation du secteur privé.

M. Froman a fait ces déclarations à l'issue de discussions entre la délégation du Conseil et de hauts responsables du gouvernement éthiopien sur les réformes économiques du pays, les perspectives d'investissement et les développements politiques et économiques régionaux.

La réunion a rassemblé la délégation, le ministre des Finances Fitsum Assefa, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie Eyob Tekalign et le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera.

Les discussions ont porté sur la libéralisation économique en cours en Éthiopie, les résultats des récentes réformes et les opportunités émergentes pour les entreprises américaines dans des secteurs clés, alors que le pays cherche à attirer davantage d'investissements du secteur privé américain.

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S'adressant à Pulse of Africa, M. Froman a déclaré que cette rencontre avait permis aux membres du Conseil de mieux comprendre la stratégie économique de l'Éthiopie, ses ambitions de croissance et ses efforts pour renforcer ses relations économiques avec les États-Unis.

«Je viens ici depuis 20 ou 25 ans, et au cours de cette période, bon nombre de ces questions, par exemple celles concernant le secteur bancaire ou celui des télécommunications, faisaient l'objet de discussions. Aujourd'hui, constater la libéralisation, l'ouverture, le niveau d'activité économique ici, les taux de croissance élevés, tout cela est très impressionnant», a-t-il déclaré.

M. Froman a souligné que l'Éthiopie avait réalisé des progrès encourageants dans l'ouverture de son économie et la création d'un environnement plus attractif pour l'investissement, notamment grâce à des réformes visant à accroître la participation du secteur privé.

Il a ajouté que la délégation ferait part de ses observations à ses interlocuteurs au sein du gouvernement américain et du monde des affaires, ce qui pourrait contribuer à mieux faire connaître les opportunités d'investissement en Éthiopie et à renforcer la coopération économique bilatérale.

Qualifiant les discussions avec les responsables éthiopiens de constructives et productives, M. Froman a déclaré qu'elles avaient été l'occasion d'examiner l'évolution du paysage commercial et d'investissement du pays.

Ces entretiens ont également mis en évidence les possibilités d'élargir les échanges bilatéraux, d'attirer les investissements américains et d'approfondir la coopération économique entre l'Éthiopie et les États-Unis.