Addis Ababa — L'Éthiopie et TradeMark Africa ont discuté du renforcement de leur coopération afin d'accélérer l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de faire progresser la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

La ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Yasmin Wohabrebbi, s'est entretenue avec David Beer, directeur général de TradeMark Africa, au sujet du renforcement de l'intégration de l'Éthiopie dans les cadres commerciaux mondiaux et continentaux.

Selon un communiqué publié sur la page du ministère sur les réseaux sociaux, les discussions ont porté sur les priorités commerciales de l'Éthiopie, l'intégration économique régionale et la mise en oeuvre de la ZLECA.

Les deux parties ont examiné les moyens d'accélérer le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, de tirer pleinement parti des opportunités économiques offertes par la ZLECA et de renforcer la compétitivité du secteur du commerce intérieur du pays.

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Ils ont également convenu de renforcer la coordination et d'élargir la coopération en matière de facilitation des échanges afin de faire progresser ces priorités.

Yasmin a salué la contribution de TradeMark Africa à l'amélioration des systèmes commerciaux, des services logistiques et de la gestion des frontières en Éthiopie.

Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à approfondir ce partenariat et à multiplier les initiatives conjointes dans ces domaines.

La réunion a également permis de faire le point sur les préparatifs du prochain Forum africain sur le développement du commerce (ATDF 2026), qui doit se tenir à Addis-Abeba.

Ce forum devrait offrir une plateforme continentale visant à renforcer les chaînes de valeur régionales, à améliorer la compétitivité des produits africains et à élargir leur accès aux marchés internationaux.