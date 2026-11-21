Addis Ababa — Les IGAD Media Awards 2026 se déroulent actuellement à Kampala, réunissant des journalistes, des professionnels des médias et des dirigeants régionaux afin de récompenser les reportages exceptionnels et de promouvoir une couverture médiatique responsable sur les migrations et la mobilité humaine dans la région de la Grande Corne de l'Afrique.

Ces prix rendent hommage aux journalistes dont le travail contribue à redéfinir la perception qu'a le public de la mobilité humaine dans l'une des régions d'Afrique les plus importantes sur le plan géopolitique et les plus touchées par les migrations.

La cérémonie a réuni d'éminents dignitaires, notamment le secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr Workneh Gebeyehu, la Première ministre ougandaise Robinah Nabbanja, de hauts responsables gouvernementaux, des professionnels des médias et des nominés venus de toute la région.

Au-delà de la reconnaissance de l'excellence journalistique, les prix de cette année véhiculent un message plus large : le pouvoir et la responsabilité des médias de transformer la manière dont l'Afrique comprend et raconte l'histoire de la migration.

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L'IGAD a appelé à un changement radical dans le discours médiatique sur les migrations et les déplacements forcés, exhortant les journalistes à dépasser les reportages axés sur les crises et à présenter la mobilité humaine comme un moteur de l'intégration régionale, de la résilience et de la prospérité partagée.

Cet appel reflète les profondes racines historiques et socio-économiques de la mobilité humaine dans la Grande Corne de l'Afrique, où les mouvements transfrontaliers font depuis longtemps partie intégrante de la vie communautaire, du commerce, des moyens de subsistance et des échanges culturels.

Depuis des générations, les populations de toute la région traversent les frontières pour des raisons liées au commerce, à l'emploi, à l'éducation, à l'accès à l'eau, aux pâturages, au regroupement familial et à de meilleures opportunités économiques.

Cependant, les dynamiques migratoires sont devenues de plus en plus complexes, façonnées par les conflits, l'insécurité, les pressions économiques, le changement climatique, les sécheresses récurrentes, les inondations et la dégradation de l'environnement.

L'ampleur des déplacements forcés souligne encore davantage l'urgence d'une réponse régionale coordonnée.

La Grande Corne de l'Afrique accueille actuellement environ 5,6 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile, ainsi que près de 16 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

L'IGAD estime que pour relever ces défis, il faut aller au-delà de l'aide humanitaire et des préoccupations sécuritaires afin de considérer la mobilité humaine comme une opportunité stratégique permettant de renforcer le capital humain, l'intégration régionale, la résilience et la prospérité économique partagée.

Pour faire avancer ce programme, le bloc régional a élaboré plusieurs cadres politiques et déclarations, notamment le Cadre régional de politique migratoire de l'IGAD de 2020, la Déclaration de Nairobi de 2017 sur les réfugiés et son plan d'action, la Déclaration de Kampala de 2019 sur l'emploi, les moyens de subsistance et l'autonomie, ainsi que la Déclaration de Djibouti de 2021 sur le travail, l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre.

L'Accord de l'IGAD sur la libre circulation des personnes, qui est en passe d'acquérir le statut de traité, représente une autre avancée significative vers la facilitation de la circulation des personnes, des biens, des services, des compétences et des investissements à travers les frontières régionales.

Dans ce contexte, les IGAD Media Awards s'imposent comme une plateforme importante pour encourager une couverture médiatique plus équilibrée, fondée sur des faits et centrée sur l'humain en matière de migration et de déplacement.

Cette initiative reconnaît que les récits médiatiques ne se contentent pas d'informer l'opinion publique. Ils peuvent influencer les priorités politiques, façonner le discours sur le développement, remettre en question les stéréotypes et demander des comptes aux institutions.

En récompensant les journalistes qui font preuve de rigueur, respectent les normes éthiques et adoptent une approche responsable dans leur travail, ces prix visent à placer la dignité, les droits et les expériences vécues des migrants, des réfugiés et des communautés déplacées au cœur de la couverture médiatique régionale.

En fin de compte, cette initiative souligne un impératif plus large : aller au-delà d'une simple représentation de la migration comme une crise et présenter une vision plus complète de la mobilité humaine -- une vision qui reflète ses défis, ses opportunités et sa contribution à l'avenir commun de l'Afrique.