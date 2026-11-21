Addis Ababa — Les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie renforcent la compétitivité du pays et en font une destination de plus en plus attractive pour le commerce et les investissements internationaux, a déclaré le ministre des Finances, Fitsum Assefa.

La ministre Fitsum et le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, ont tenu aujourd'hui des entretiens de haut niveau avec une délégation du Conseil des relations étrangères des États-Unis (CFR) afin d'évoquer les progrès économiques de l'Éthiopie, les nouvelles opportunités d'investissement ainsi que les développements politiques et économiques régionaux.

La délégation, composée d'investisseurs de renom, de conseillers en investissement et d'anciens hauts responsables de grandes institutions américaines, s'est rendue en Éthiopie afin de se faire une idée concrète de l'évolution du paysage économique du pays et d'explorer les opportunités potentielles en matière de commerce et d'investissement.

S'exprimant à l'issue de la réunion, la ministre Fitsum a déclaré que cette visite reflétait l'intérêt international croissant pour l'Éthiopie à la suite des réformes économiques mises en oeuvre au cours des huit dernières années.

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Elle a souligné que ces réformes suscitaient un intérêt accru chez les investisseurs américains, dont beaucoup étudient actuellement les possibilités de s'implanter ou de développer leurs activités sur le marché éthiopien.

La ministre a déclaré que l'Éthiopie offrait un environnement de plus en plus propice aux investissements internationaux, se disant convaincue que les visites prévues par la délégation sur les principaux chantiers de développement et dans d'autres régions du pays permettraient de mieux comprendre l'environnement des affaires.

Elle a ajouté que les membres de la délégation pourraient également contribuer à promouvoir le potentiel d'investissement et les opportunités commerciales de l'Éthiopie à leur retour aux États-Unis.

De même, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a déclaré que la délégation était venue évaluer la trajectoire globale de développement et les progrès économiques de l'Éthiopie.

Il a souligné que les visiteurs avaient manifesté un vif intérêt pour les résultats concrets des réformes économiques du pays, qualifiant ces discussions d'occasion importante pour approfondir la coopération économique et renforcer les liens bilatéraux entre l'Éthiopie et les États-Unis.

Eyob a ajouté que la délégation prévoyait de visiter plusieurs grands projets nationaux de développement afin de se faire une idée concrète de la transformation en cours en Éthiopie.

À la tête de la délégation américaine, Michael Froman a qualifié les discussions de constructives et productives, affirmant qu'elles avaient permis d'examiner plus en détail le paysage commercial et d'investissement de l'Éthiopie.

Il a déclaré que ces entretiens avaient mis en évidence les possibilités d'élargir les échanges bilatéraux, d'attirer les investissements et de renforcer les relations économiques entre les deux pays.

Il a également salué la croissance remarquable et les changements structurels en cours dans l'économie éthiopienne.