Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a invité les dirigeants africains, les experts de la santé et les partenaires internationaux à Addis-Abeba à l'occasion de la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), appelant à une action collective pour bâtir un continent plus sain et plus résilient.

Dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a annoncé que l'Éthiopie accueillerait la conférence du 23 au 27 novembre au Centre international des congrès d'Addis-Abeba.

L'événement sera co-organisé par l'Éthiopie et les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC).

La conférence devrait rassembler des chefs d'État, des ministres, des chercheurs, des innovateurs et des partenaires de développement afin de renforcer la coopération continentale et de promouvoir des solutions africaines aux défis de santé publique, a-t-il déclaré.

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Le Premier ministre Abiy a ajouté que l'Éthiopie était fière d'accueillir cet important rassemblement et se réjouissait d'accueillir des dirigeants, des chercheurs et des partenaires venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

Cette conférence offre une occasion importante de mettre en commun les connaissances, de renforcer les partenariats et de promouvoir des solutions menées par l'Afrique pour répondre aux priorités sanitaires du continent, a souligné le Premier ministre.

« Ensemble, transformons nos aspirations communes en actions collectives et construisons une Afrique plus saine et plus résiliente », a souligné le Premier ministre, ajoutant : « L'Afrique est prête. »

Organisée sous le thème « Sécurité sanitaire et souveraineté de l'Afrique », la CPHIA 2026 mettra l'accent sur la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur dans le secteur de la santé, le renforcement de systèmes de santé résilients et la promotion de l'appropriation par l'Afrique des priorités en matière de santé publique.