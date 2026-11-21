Addis Ababa — La journaliste éthiopienne Megdelawit Nega Worku, de Pulse of Africa, a remporté le Prix des médias 2026 de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) dans la catégorie « Reportages sur le climat et les déplacements provoqués par les conflits ».

Ce prix, remis lors de la quatrième édition des IGAD Media Awards à Kampala, en Ouganda, récompense sa contribution à la couverture médiatique des défis auxquels sont confrontées les femmes, les jeunes et les filles touchées par la migration et les déplacements forcés.

À seulement 22 ans, Megdelawit a déjà acquis une solide expérience journalistique dans le domaine des affaires africaines et internationales, faisant preuve d'un engagement sans faille pour porter à l'attention du public les enjeux cruciaux qui touchent le continent.

Née et élevée à Addis-Abeba, en Éthiopie, elle s'est d'abord orientée vers l'informatique avant de se tourner vers les sciences politiques, motivée par son intérêt croissant pour la gouvernance, le leadership et l'avenir politique de l'Afrique.

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Passionnée par l'histoire et les affaires publiques africaines, elle considère le journalisme comme une formidable tribune permettant de mettre en lumière des sujets peu couverts, de faire entendre des voix et de contribuer aux débats qui façonnent l'avenir du continent.

La distinction qui lui a été décernée lors de cette cérémonie régionale souligne la contribution des journalistes africains émergents à la couverture de certains des défis humanitaires et de développement les plus urgents de la région.

Cette distinction constitue également une reconnaissance importante pour Pulse of Africa, une plateforme médiatique panafricaine fondée en Éthiopie qui s'engage à faire connaître les histoires et les points de vue africains à un public plus large.