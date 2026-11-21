L'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed Al-Ghazali Siraj, s'est entretenu jeudi avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Gueorgui Borissenko, au siège du ministère à Moscou, des derniers développements au Soudan et des perspectives de renforcement des relations bilatérales.

À cette occasion, l'ambassadeur a présenté un exposé sur l'évolution de la situation militaire au Kordofan, ainsi que les attaques de drones lancées depuis le territoire éthiopien contre des installations civiles, des infrastructures énergétiques et des populations civiles.

Il a également souligné la dynamique positive des relations entre Khartoum et Moscou, réaffirmant la volonté du Soudan de concrétiser les accords conclus lors du récent sommet bilatéral au Kremlin en un partenariat stratégique, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

De son côté, le vice-ministre russe a réaffirmé le soutien de Moscou à la souveraineté et à l'unité du Soudan, ainsi que son opposition à toute ingérence extérieure. Il a également salué l'initiative de dialogue inter-soudanais et assuré que la Russie continuerait à défendre les intérêts du Soudan au Conseil de sécurité et dans les institutions internationales.

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Les deux parties ont enfin évoqué les perspectives de coopération dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des mines, des infrastructures et de la logistique, ainsi que la tenue de la neuvième session de la commission ministérielle entre les deux pays.