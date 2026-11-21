L'ancien international congolais Christian Luyindama a été distingué par la FIFPRO en remportant le FIFPRO Merit Award-Player Impact 2026, une récompense qui met en lumière l'engagement social des footballeurs en dehors des terrains. La cérémonie de remise des prix s'est tenue le jeudi 19 novembre à Panama.

Cette distinction récompense notamment l'action menée par l'ex-défenseur des Léopards à travers la clinique médicale qu'il a ouverte en septembre 2023 dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Véritable projet à vocation sociale, cette structure sanitaire accueille aujourd'hui plus de 50 patients par jour et propose plusieurs services spécialisés au bénéfice de la population.

Au-delà des soins offerts aux habitants, la clinique apporte également une assistance à certains patients démunis et accompagne plusieurs clubs congolais dans la réalisation des examens médicaux de leurs joueurs.

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Absent lors de la cérémonie, Christian Luyindama a été représenté par Fiston Mwange, secrétaire général de l'Union des Footballeurs du Congo (UFC), qui a reçu le trophée en son nom. Ce dernier a salué une reconnaissance qui récompense non seulement l'engagement du joueur, mais aussi l'impact concret de cette initiative dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour de nombreuses familles.

Cette récompense confirme que l'influence d'un footballeur ne se limite pas à ses performances sportives. À travers son engagement social, Christian Luyindama démontre que le football peut également être un levier de développement et de solidarité.

À noter que Christian Luyindama devient le troisième joueur congolais à recevoir le FIFPRO Merit Award, après Shabani Nonda en 2013 et Junior Baometo Moke en 2024. Une nouvelle reconnaissance internationale qui honore à la fois le football congolais et les initiatives citoyennes portées par ses ambassadeurs.