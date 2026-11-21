Le ministère de la Fonction publique a procédé, jeudi 19 novembre à Kinshasa, au lancement officiel de la plateforme numérique « E-Service ». Selon le vice-Premier ministre Jean-Pierre Lihau, cet outil vise à simplifier les démarches administratives, à faciliter l'accès des citoyens aux services publics et à moderniser le fonctionnement de l'administration congolaise.

La plateforme numérique « E-Service » a été officiellement lancée jeudi 19 novembre à Kinshasa, en marge de la deuxième édition des Conférences annuelles du service public (CASP).

Organisées sur deux jours, ces assises sont coorganisées par le ministère de la Fonction publique et l'École nationale d'administration (ENA-RDC).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes engagées pour moderniser l'administration publique et accélérer sa transformation numérique.

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Selon le vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, la dématérialisation des procédures administratives devrait permettre d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les usagers des services publics.

Les démarches administratives accessibles à distance

Parmi les innovations annoncées figure la centralisation des offres d'emploi et des concours de la Fonction publique. Cette mesure devrait favoriser davantage de transparence dans les procédures de recrutement et garantir une meilleure égalité des chances aux candidats.

La plateforme permettra également aux citoyens d'effectuer certaines démarches administratives à distance, sans devoir se déplacer systématiquement vers les services concernés.

Selon Jean-Pierre Lihau, cette évolution devrait contribuer à réduire les coûts de déplacement ainsi que les tracasseries liées au recours à des intermédiaires informels.

Un outil pour rapprocher l'administration des fonctionnaires en province

La plateforme E-Service devrait également bénéficier aux agents de l'État affectés dans les provinces.

Ceux-ci pourront notamment suivre en ligne l'évolution de leur carrière administrative, sans être obligés de se rendre à Kinshasa pour obtenir certaines informations.

À travers cette initiative, le ministère de la Fonction publique entend ainsi renforcer l'accessibilité des services administratifs et améliorer les relations entre l'administration et les usagers.

La mise en œuvre effective de cette plateforme constituera toutefois un enjeu important pour garantir la simplicité des démarches, la fiabilité des services proposés et leur accessibilité à l'ensemble des citoyens.