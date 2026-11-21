En marge de la conférence inaugurale du Processus de coopération régionale sur la migration en Afrique de l'Ouest, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, a reçu, ce vendredi 20 novembre, la Directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les pays de la région et la nécessité de faire de la migration un levier de développement et d'opportunités.

Le Sénégal entend renforcer la concertation régionale autour des enjeux migratoires. C'est dans cette perspective que le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, a reçu, ce vendredi 20 novembre 2026, la Directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope.

Cette rencontre intervient alors que Dakar accueille la conférence inaugurale du Processus de coopération régionale sur la migration en Afrique de l'Ouest. Cette initiative vise à consolider le dialogue et la coopération entre les États de la région face aux défis liés aux mouvements migratoires.

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Au cours de l'entretien, les deux responsables ont échangé sur les perspectives de renforcement de cette coopération régionale. L'objectif est notamment de favoriser une meilleure approche concertée des questions migratoires, dans un contexte où celles-ci appellent des réponses coordonnées entre les pays concernés.