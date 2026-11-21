Accompagné d'une importante délégation composée de membres du gouvernement et d'autorités administratives, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lo, a effectué, vendredi, une visite de courtoisie au domicile de Thierno Madani Tall, à la Médina. À cette occasion, il a réaffirmé la volonté de l'État de renforcer son accompagnement en faveur des familles religieuses.

Dans le cadre du raffermissement des rapports entre le gouvernement et les familles religieuses, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lo, a rendu visite, vendredi, à Thierno Madani Tall, serviteur de la communauté omarienne. Il était accompagné d'une forte délégation composée du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, du ministre de l'Agriculture, Dr Cheikh Oumar Ba, de la ministre déléguée chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, du gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Accueilli chaleureusement par le guide religieux et ses proches collaborateurs, le chef du gouvernement a exprimé sa joie de revenir au sein d'un foyer avec lequel ses parents ont toujours entretenu des relations d'amitié. « Je suis venu en tant que fils de la famille », a-t-il déclaré, rappelant les liens de fraternité qui unissent de longue date sa famille, originaire de Louga, et la descendance d'El Hadji Omar Tall. Selon lui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a particulièrement apprécié cette initiative : « Le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction de nous voir venir vous rendre visite et a vivement sollicité vos prières pour la stabilité du pays ainsi que la réussite du gouvernement dans tous les chantiers entamés », a-t-il souligné.

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Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer le rôle essentiel des guides religieux dans la régulation des rapports sociaux et la préservation de la cohésion nationale, estimant primordial pour les autorités publiques d'entretenir des relations cordiales avec ces foyers en raison de leur contribution à l'encadrement des populations. « Nous sollicitons vos prières afin que Dieu nous facilite la tâche et nous permette de résoudre les difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés », a-t-il ajouté, tout en réitérant l'ambition présidentielle d'accélérer les projets destinés aux cités religieuses grâce à une mobilisation accrue de crédits dans le budget 2027.

En réponse, Thierno Madani Tall a magnifié cette démarche et l'attention portée à la communauté omarienne, exprimant sa sympathie à l'égard de l'équipe gouvernementale. Il a aussi rappelé la prière du vendredi, effectuée par le président de la République, à la mosquée omarienne, un mois seulement après son élection. « Depuis ce jour-là, j'ai su que c'est une bonne personne et je l'apprécie beaucoup », a-t-il confié. Tout en soulignant l'importance de la paix au Sénégal, le guide religieux a formulé des prières pour la réussite du chef de l'État et de son gouvernement au bénéfice des populations, les exhortant à percevoir les obstacles rencontrés comme une bénédiction annonciatrice de jours meilleurs.