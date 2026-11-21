Face à la montée des cybermenaces et aux enjeux de maîtrise des données, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) entend renforcer son rôle dans la construction d'un environnement numérique sécurisé au Gabon.

Sous la direction générale d'Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, l'institution prépare la troisième édition du Forum Cybersécurité Gabon, prévue le vendredi 27 novembre 2026 à la Tour ANINF, à Libreville. Un rendez-vous qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema, de faire du numérique un levier de modernisation de l'État et de souveraineté nationale.

« Aujourd'hui, tout est connecté. Et tout ce qui est connecté peut être attaqué. » Ce constat résume les enjeux de cette troisième édition, placée sous le signe de la souveraineté numérique et de la construction d'un écosystème numérique de confiance.

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Pour le directeur général de l'ANINF, la cybersécurité ne doit plus être considérée comme une simple question technique. Elle constitue désormais une condition essentielle au fonctionnement des administrations, à la protection des entreprises et à la préservation des données stratégiques du pays. Sa vision repose notamment sur l'anticipation des menaces, la sécurisation des infrastructures critiques, le développement des compétences locales et la coopération entre les secteurs public et privé.

Cette orientation rejoint les ambitions du chef de l'État. La maîtrise des infrastructures numériques, l'hébergement national des données et la modernisation des services publics figurent parmi les axes de cette vision présidentielle. La signature, en juin 2025, de la convention relative au Data Center national avec le groupe Cybastion, puis son inauguration à Nkok le 3 juillet 2026, illustrent cette volonté de renforcer les capacités numériques nationales.

Trois éditions, une ambition qui se consolide

Depuis son lancement, le Forum Cybersécurité Gabon s'est progressivement installé comme un espace de dialogue entre institutions, entreprises et spécialistes. La première édition a posé les bases de cette mobilisation autour de la sécurité numérique. La deuxième, organisée le 20 novembre 2025 à la Tour ANINF, avait pour thème : « Protection des infrastructures critiques et résilience des entreprises : l'approche pratique pour une cyberdéfense efficace ».

À cette occasion, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki avait défendu l'idée d'intégrer la cybersécurité dès la conception des projets numériques, tout en insistant sur la coopération internationale et la sensibilisation des différents acteurs. Plus de 300 inscriptions avaient été enregistrées, selon un média en ligne

Pour cette troisième édition, les réflexions prennent une dimension supplémentaire avec cinq grands axes. Le directeur général de l'ANINF ouvrira les échanges avec une keynote consacrée à « Stuxnet, 16 ans après », autour de la protection des infrastructures critiques.

La cyberdiplomatie et la coopération africaine seront abordées par l'ambassadeur Noël Nelson Messone et le Dr Divine Selase Agbeti, directeur général de l'Autorité de cybersécurité du Ghana. Clément Domingo interviendra sur les coulisses du hacking éthique. Joël Nleppe, de ST Digital, présentera la problématique d'un cloud 100 % africain, entre réalité et ambition.

Enfin, le panel consacré à l'intelligence artificielle, aux données et à la souveraineté réunira Sylvère Boussamba, Stéphane Nzeng et Félicia Ombanda Ndoumou.

Portée par l'ANINF, ST Digital et CN Consulting, cette rencontre entend réunir institutions, opérateurs et experts autour de réponses concrètes aux défis numériques.

Au-delà des conférences, l'enjeu est de consolider une approche nationale dans laquelle innovation, sécurité et maîtrise technologique avancent ensemble. Un chantier stratégique qui place l'ANINF au coeur de la transformation numérique engagée par le Gabon.

Le rendez-vous est fixé au vendredi 27 novembre 2026 à la Tour ANINF, à Libreville. Les inscriptions sont ouvertes sur www.cyberforum.ga.