La FAO et l'OMS ont organisé du 18 au 20 novembre à Tunis un atelier national d'Évaluation conjointe des risques (ECR) liés à l'influenza aviaire, dans le cadre d'un projet d'appui à la Tunisie pour la prévention et la préparation aux pandémies.

40 spécialistes mobilisés

Vétérinaires épidémiologistes, responsables de la surveillance sanitaire, experts de laboratoire, représentants des CRDA et agents de terrain ont participé à l'atelier.

Pourquoi la grippe aviaire inquiète

Le virus peut circuler entre oiseaux sauvages et volailles domestiques, et certaines souches peuvent infecter l'humain : un enjeu à la fois pour la santé animale, la biodiversité et la santé publique.

Une approche « Une seule santé »

Conçu par la FAO, l'OMS et l'OMSA, l'outil ECR permet d'analyser ensemble les voies de transmission et les scénarios de propagation. Ses conclusions doivent guider les priorités de surveillance, les mesures de prévention et la communication sur les risques.