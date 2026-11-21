Le CS Hammam-Lif a annoncé vendredi la fin de sa collaboration, à l'amiable, avec l'entraîneur Chamseddine Dhaouadi, au lendemain de la lourde défaite à domicile face à l'ES Métlaoui (0-3) lors de la 8e journée de Ligue 1.

Une séparation d'un commun accord

Dans un communiqué, le comité directeur provisoire précise que la décision a été prise lors d'une réunion entre le président du club et le technicien, « dans un climat de respect mutuel ». Le club l'a remercié pour son travail et son dévouement.

Un club en difficulté

Arrivé en avril dernier alors que l'équipe luttait pour l'accession, Dhaouadi quitte un CSHL 14e du classement avec seulement 5 points après huit journées et déjà cinq défaites.