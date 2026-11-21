La sonde spatiale Voyager 1, un petit engin sans équipage envoyé dans l'espace par la NASA il y a près de 50 ans, vient d'atteindre une distance record : elle est désormais si loin qu'un message envoyé depuis la Terre met une journée entière pour lui arriver.

Qu'est-ce que Voyager 1 ?

Voyager 1 est une sonde, c'est-à-dire un robot spatial, lancée par l'agence spatiale américaine (NASA) le 5 septembre 1977. Sa mission de départ était de photographier les grandes planètes. Elle est passée près de Jupiter en 1979, puis de Saturne en 1980. Depuis, elle n'a jamais cessé d'avancer et a quitté notre système solaire.

Un message met 24 heures à l'atteindre

Depuis mercredi 18 novembre, la sonde se trouve à environ 25,9 milliards de kilomètres de la Terre. C'est la distance que parcourt la lumière en une journée, ce que les scientifiques appellent un « jour-lumière ». Concrètement, quand la NASA envoie un ordre à Voyager 1 un lundi matin, elle reçoit la réponse le mercredi matin. Aucun objet fabriqué par l'homme n'était jamais allé aussi loin.

Elle file toujours à 61 000 km/h

La sonde continue de voyager à près de 61 000 km/h. Sa jumelle, Voyager 2, lancée la même année, devrait atteindre à son tour cette distance en 2035, selon la NASA.