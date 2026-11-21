Plus de trois mois après l'accident d'un hydravion survenu le 4 août à La Prairie, qui avait coûté la vie à un touriste polonais et grièvement blessé le pilote, les circonstances exactes du drame restent indéterminées. C'est ce qui ressort d'une réponse parlementaire écrite fournie par la Première ministre par intérim, Arianne Navarre-Marie, à une question du député Ravin Jugurnauth, le 10 novembre.

Selon les informations communiquées par le Department of Civil Aviation (DCA), l'enquête indépendante a été achevée et un rapport préliminaire a été soumis le 6 novembre 2026. Toutefois, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer précisément les circonstances de l'accident, le pilote ayant déclaré n'avoir aucun souvenir des événements.

L'enquête a été menée par une équipe indépendante dirigée par Pietro Sabittoni, un inspecteur français des opérations aériennes, pilote expérimenté comptant plus de 23 000 heures de vol. Les investigations visaient à identifier les causes et les facteurs ayant contribué à l'accident afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise.

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Le rapport préliminaire contient 12 recommandations destinées à renforcer la sécurité des opérations d'aéronefs ultralégers. Six concernent directement la compagnie impliquée dans l'accident, tandis que trois s'adressent à l'ensemble des opérateurs de ce type d'appareils. Deux autres portent respectivement sur la coordination des secours et la notification des accidents et incidents graves au DCA. La dernière recommandation vise à renforcer le cadre réglementaire régissant ces activités.

L'enquête a également établi que la compagnie exploitait trois autres appareils du même type et du même modèle. Par mesure de précaution, le DCA avait suspendu leurs opérations dès le 5 août, dans l'attente des résultats des investigations. Concernant les autorisations, le gouvernement précise que l'appareil accidenté disposait d'un Permit to Fly délivré le 23 décembre 2025, après une évaluation technique effectuée le 18 décembre. Ce permis était valable jusqu'au 22 décembre 2026.

Selon le DCA, la compagnie a accepté d'accorder une attention immédiate aux recommandations concernant ses activités. La reprise des opérations reste toutefois conditionnée à une évaluation de leur mise en œuvre par le DCA, avant tout rétablissement des permis de vol des appareils concernés.