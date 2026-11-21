Une nouvelle affaire de violences mettant en cause une contrôleuse du réseau Casabus, avec la complicité flagrante d'un superviseur, vient de ternir gravement l'image du service public de transport dans la capitale économique du Royaume.

Mardi 17 novembre, une passagère a été violemment prise à partie par une contrôleuse à bord d'un bus assurant la liaison entre Lahraouiyine et l'hôpital Sofi. Des témoins présents sur les lieux affirment avoir assisté à une scène d'une rare brutalité. L'un d'eux, un confrère journaliste en l'occurrence, a pris des photos qui attestent de scènes de violence et d'une barbarie manifeste. Des faits qui soulèvent de sérieuses interrogations sur les méthodes employées par certains agents de contrôle et sur les dérives auxquelles peuvent être exposés les usagers.

L'agression (il n'y a pas d'autre mot) s'est produite mardi 17 novembre, vers 13 heures et demie, à bord d'un bus de Casabus, de la ligne 62, immatriculé 89465 E 6, assurant la liaison entre Lahraouiyine et l'hôpital Sofi.

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Selon les témoignages recueillis auprès de personnes présentes au moment des faits, l'incident a débuté lorsque des superviseurs et des contrôleurs de la société de transport ont repéré un resquilleur. Une intervention qui relève certes de leur travail et qui s'est déroulée, dans un premier temps, sans incident particulier.

Mais la situation a rapidement dégénéré. Les témoins ont été profondément choqués par l'attitude de certains agents, qu'ils accusent d'avoir fait preuve d'arrogance, d'insolence et de brutalité à l'égard des usagers. C'est dans ce climat de tension qu'une passagère a été violemment prise à partie, puis agressée par une contrôleuse, sous les yeux d'un autre superviseur, dont la complicité est dénoncée par les témoins.

De tels comportements dépassent largement le cadre des prérogatives des agents de contrôle et posent de sérieuses questions quant au respect dû aux voyageurs ainsi qu'aux méthodes employées par certains représentants de Casabus.

Ecoeuré, scandalisé par ces scènes de violence, il a pris plusieurs photographies afin de documenter les mauvais traitements qui ont été infligés à la passagère.

Mais les faits ne se seraient pas arrêtés là. Alors qu'il tentait de relever le numéro d'immatriculation du bus, un contrôleur vêtu d'un gilet bleu portant, sur le dos, la mention « Superviseur », est descendu du véhicule, accompagné de la contrôleuse au gilet rouge, avec comme initiale un « S ». Les deux agents ont alors usé de la force pour contraindre le confrère à remonter à bord du bus, stationné au terminus, à proximité de l'hôpital Sofi.

«Je vais t'emmener avec cette femme et le resquilleur à la police», lui a lancé le superviseur d'un ton menaçant. Plus grave encore, celui-ci a ensuite tenté de lui arracher son téléphone portable par la force.

«Après m'avoir contraint à remonter dans le bus, le superviseur a poursuivi ses intimidations et ses insultes, me couvrant des injures les plus obscènes. Je n'ai été relâché qu'au terme de ces humiliations verbales. Une telle attitude est tout simplement inadmissible de la part d'un agent censé veiller au respect des règles et à la sécurité des voyageurs. Un superviseur n'a aucun droit de se substituer à la loi, encore moins d'intimider, de menacer ou d'insulter les usagers », martèle ce confrère.

Et ce dernier d'ajouter : «Un tel comportement est indigne de contrôleurs et de superviseurs employés par une grande société comme Casabus. Même les policiers ne se comportent pas de cette manière avec les citoyens. De tels agissements portent gravement atteinte à l'image de cette entreprise ».

Casabus doit de ce fait diligenter sans délai une enquête interne afin d'établir les circonstances exactes des faits et d'identifier les éventuels responsables. Les enregistrements des caméras embarquées à bord du bus devront notamment être exploités et visionnés, car ils pourraient constituer des éléments déterminants pour faire toute la lumière sur ce triste incident.

Les agissements dénoncés engagent pleinement la responsabilité de l'entreprise et portent atteinte à la confiance des usagers. Une enquête rigoureuse, transparente et rapide s'impose donc afin de préserver la crédibilité de la société et de garantir le respect des droits des passagers.

Des sanctions fermes devront, le cas échéant, être prononcées à l'encontre des contrôleurs mis en cause, à la hauteur de la gravité des faits établis. « Si la société ne prend pas de mesures fermes à leur égard, cela voudrait dire qu'elle cautionne de tels comportements », estiment les témoins.

La société doit impérativement adopter des dispositions pour empêcher la reproduction de comportements aussi indignes. Elle se doit de revoir la formation des agents en les sensibilisant à la communication et à la gestion des conflits, le cas échéant. Il faut par ailleurs penser à la mise en place d'un mécanisme de signalement et de réclamation accessible aux usagers. Seule une réaction ferme permettra de garantir le respect des usagers et la sécurité de tous.

Le Conseil de la ville, en sa qualité d'autorité délégante du service public de transport, doit également intervenir avec fermeté. Il lui appartient d'exiger de la société délégataire d'adopter des mesures structurelles pour prévenir tout nouvel incident : renforcement du contrôle des conditions d'exercice des missions des contrôleurs, rappel des obligations de respect et de dignité dus aux usagers, ainsi que mise en place d'un dispositif efficace de suivi des plaintes.