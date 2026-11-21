À l'occasion de la présentation du Pacte RSE pour la Transformation de Moanda, organisée le 20 novembre 2026 à l'École des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG), le maire Estimé Pédox Lebomo A appelé à une mobilisation collective des institutions, des entreprises et des populations pour construire un modèle de développement local durable, inclusif et moins dépendant de l'exploitation minière.

Moanda entend préparer son avenir au-delà du manganèse. C'est le message fort porté par le maire de la commune, Estimé Pédox Lebomo, lors de la présentation du Pacte RSE pour la Transformation de Moanda, le 20 novembre dernier, dans l'amphithéâtre de l'École des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG).

Au coeur de cette initiative, une ambition : faire de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) un véritable instrument de transformation territoriale, capable de répondre durablement aux attentes des populations et d'anticiper les mutations économiques à venir.

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Pour l'édile, le développement de Moanda ne saurait reposer indéfiniment sur l'exploitation de ses ressources minières. Si le manganèse a largement contribué au rayonnement international de la ville, il est désormais nécessaire de préparer les conditions de son développement après la rente minière.

« Si une mine a une durée de vie, une ville, elle, doit avoir un avenir », a-t-il notamment souligné, rappelant la nécessité de transformer les richesses actuelles en capacités économiques, humaines et technologiques pour les générations futures.

Une vision municipale à l'horizon 2030

Cette démarche s'inscrit dans la vision municipale 2030, qui ambitionne de faire de Moanda une ville connectée, inclusive, attractive et où il fait bon vivre.

Pour concrétiser cette ambition, le maire entend s'appuyer sur trois principes fondamentaux : la légalité, l'équité et l'efficacité. Une orientation qui place la bonne gouvernance, l'égalité d'accès aux services et la recherche de résultats concrets au centre de l'action municipale.

L'objectif est également de rapprocher davantage l'administration des citoyens, notamment à travers la digitalisation des services municipaux et une meilleure prise en compte des besoins des populations.

De Belle-Vue à Moukaba, en passant par Onkoula, Moanda Plaine et Lékolo, les attentes exprimées par les habitants constituent, selon le maire, le véritable baromètre de la réussite de cette transformation : accès à l'eau potable, routes praticables, formation, emploi, santé, sécurité et amélioration du cadre de vie.

La RSE comme levier de développement territorial

S'adressant particulièrement aux responsables des entreprises, le premier magistrat de la commune a rappelé que la responsabilité sociétale ne devait plus être considérée comme une simple démarche volontaire, mais comme une composante essentielle du développement local.

Il a notamment évoqué le cadre juridique gabonais, à travers la loi n°037/2018 portant réglementation du secteur minier, le décret n°0023 du 22 janvier 2021 ainsi que la loi d'orientation du 25 mars 2025 relative à la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Pour le Conseil municipal, l'enjeu est désormais de dépasser les interventions ponctuelles et dispersées pour privilégier des programmes structurants, coordonnés et capables de produire des effets durables.

Le Pacte RSE se veut ainsi un cadre de collaboration entre la municipalité, les entreprises, les institutions et les populations. Il devra notamment contribuer à améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité, à assainir et sécuriser les quartiers, à moderniser les services municipaux, à améliorer l'habitat et à soutenir les activités économiques ainsi que les initiatives en faveur de la jeunesse et de la cohésion sociale.

Une mobilisation collective pour l'avenir de Moanda

Au-delà du financement des projets, Estimé Pédox Lebomo invite les partenaires économiques à mettre leurs expertises, leurs capacités d'innovation et leurs ressources au service du développement du territoire, avec une attention particulière accordée au renforcement des compétences locales.

Les institutions sont, pour leur part, appelées à accompagner cette dynamique, tandis que les associations et les citoyens sont invités à participer activement à la construction et au suivi des actions engagées.

À travers cette initiative, la municipalité souhaite progressivement réduire la dépendance de Moanda à la seule activité minière et favoriser l'émergence d'un tissu économique local plus diversifié.

En définitive, le Pacte RSE pour la Transformation de Moanda porte une ambition qui dépasse la seule réalisation d'infrastructures. Il s'agit de faire en sorte que les richesses produites sur le territoire se traduisent par des améliorations tangibles dans le quotidien des populations.

Un défi que le maire résume par une conviction : préparer l'après-manganèse ne signifie pas attendre la fin de l'exploitation minière, mais utiliser intelligemment les richesses d'aujourd'hui pour bâtir les capacités de demain.