Plus de 200 élèves sont attendus ce samedi, pour l'édition scolaire 2026 du « Super Masters des Mots ». Portée notamment par Ndongo Samba Sylla et Mactar Sylla, l'initiative entend mettre à l'honneur les jeunes talents des établissements sénégalais. Cette fois, les élèves occupent le devant de la scène.

Les organisateurs veulent leur offrir l'occasion de défendre les couleurs de leur école et de montrer leur habileté à manier la langue française. Placée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, la compétition ambitionne de donner plus de visibilité à la réussite scolaire.

Au-delà du classement, elle veut encourager le goût d'apprendre et faire reconnaître des aptitudes rarement mises en avant. À l'origine du projet, les frères Sylla souhaitent prolonger leur expérience du scrabble de haut niveau par une action tournée vers les plus jeunes : partager une passion, susciter des vocations et accompagner l'émergence de nouveaux talents.

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La démarche valorise aussi le travail, la concentration et la persévérance, tout en donnant aux élèves l'envie d'enrichir leur vocabulaire et d'affiner leur réflexion. Les participants seront répartis en trois catégories : Benjamins (9-10 ans), Minimes (11-12 ans) et Cadets (13-14 ans), afin que chacun se mesure à des concurrents de sa génération. Pour les établissements représentés, le rendez-vous permet de mettre leurs élèves en lumière et de créer une dynamique autour des jeux de lettres.

Plusieurs personnalités de l'éducation, de la culture, des médias et de l'économie accompagnent l'initiative. Les promoteurs veulent offrir un espace où les performances intellectuelles des jeunes trouvent, elles aussi, leur public, et faire de cette rencontre un encouragement durable à lire, à apprendre et à prendre confiance en soi.