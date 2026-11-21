La mauvaise qualité des services de télécommunications en République démocratique du Congo continue de susciter des plaintes parmi les consommateurs. Entre instabilité de la connexion internet, interruptions des appels et difficultés d'accès à certains services, la situation préoccupe l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ), qui appelle le gouvernement et l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) à sanctionner les opérateurs qui ne respecteraient pas leurs obligations légales.

Dans une déclaration, l'ACAJ dénonce la persistance des perturbations dans le secteur des télécommunications en RDC. L'organisation estime inadmissible que les entreprises concernées continuent de fournir des prestations jugées insatisfaisantes sans faire l'objet de sanctions.

Elle interpelle ainsi les autorités publiques sur leur responsabilité dans la régulation du secteur et la protection des droits des consommateurs.

« L'ACAJ reproche aux entreprises des télécommunications le non-respect de leur cahiers de charges et recommande vivement au Gouvernement et à l'ARPTC de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'article 29 du code numérique », rappelle l'organisation.

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L'article 29 du Code du numérique au coeur des revendications

L'ACAJ s'appuie notamment sur l'article 29 du Code du numérique, qui définit plusieurs obligations auxquelles sont soumis les fournisseurs de services numériques.

Cette disposition leur impose notamment de :

rendre accessibles aux utilisateurs les infrastructures et services numériques ouverts au public qu'ils fournissent ;

garantir que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications soient justes, raisonnables et communiqués de manière transparente ;

fournir des services efficaces, fiables et conformes aux normes nationales et internationales fixées par l'autorité de régulation compétente ;

informer sans délai, par les moyens de communication de masse, les utilisateurs des interruptions prévisibles de services, notamment en cas d'installation, de réparation ou de changement d'équipements ;

mettre en place un mécanisme efficace de traitement des réclamations et de résolution rapide des incidents ;

veiller au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Pour l'ACAJ, les difficultés observées dans le secteur traduisent un manquement aux obligations qui encadrent la fourniture des services numériques et justifient une intervention des autorités compétentes.

L'ACAJ évoque une « guerre » sur le terrain numérique et économique

L'organisation établit également un parallèle entre les difficultés rencontrées par les consommateurs dans le secteur des télécommunications et le contexte sécuritaire que traverse le pays. Elle estime que les Congolais sont confrontés à une autre forme de guerre, sur les plans numérique et économique.

Au-delà de cette dénonciation, l'ACAJ attend des mesures concrètes du gouvernement et de l'ARPTC afin d'amener les opérateurs à améliorer la qualité de leurs prestations, à respecter leurs obligations réglementaires et à garantir les droits des consommateurs.