« Une seule santé, une seule action : agir maintenant pour prévenir la résistance aux antimicrobiens ». C'est le thème retenu pour l'édition 2026 de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, organisée du 18 au 24 novembre. À Kinshasa, cette campagne remet en lumière les risques liés à l'utilisation inappropriée des antibiotiques chez l'homme comme chez l'animal.

Les antimicrobiens regroupent l'ensemble des substances utilisées pour combattre ou limiter la prolifération des micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les champignons et certains parasites.

Face à la fièvre, aux maux de gorge ou à diverses infections, de nombreuses personnes recourent encore aux antibiotiques sans consultation médicale préalable. Certaines achètent directement ces médicaments en pharmacie, tandis que d'autres réutilisent d'anciennes ordonnances ou suivent les conseils de leur entourage.

Pourtant, les professionnels de santé rappellent que les antibiotiques ne sont efficaces que contre certaines infections bactériennes et que leur utilisation inappropriée peut favoriser l'apparition de bactéries résistantes aux traitements.

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Ils recommandent ainsi de ne prendre des antibiotiques que sur prescription médicale et de respecter scrupuleusement la durée ainsi que le dosage du traitement.

L'antibiorésistance, une menace croissante

Selon les spécialistes, l'une des principales conséquences de l'usage abusif des antibiotiques est l'antibiorésistance.

« L'antibiotique agit principalement de deux manières face à une bactérie. Il peut être bactéricide, c'est-à-dire tuer la bactérie, ou bactériostatique, c'est-à-dire empêcher sa multiplication », explique un biologiste.

L'automédication, le non-respect du dosage, l'interruption précoce du traitement ainsi que le manque d'hygiène figurent parmi les facteurs favorisant cette résistance.

Pour les médecins, cette situation complique la prise en charge des patients.

« La première conséquence est l'allongement de la durée du traitement. Le patient peut nécessiter un changement d'antibiotique et une prise en charge plus longue. Une infection persistante peut également entraîner une dégradation de son état clinique et aggraver son état général », explique un médecin.

Les animaux de compagnie également concernés

La problématique concerne aussi les animaux domestiques. Chiens, chats et autres animaux de compagnie peuvent également recevoir des antibiotiques lorsque leur état de santé l'exige.

À Kinshasa, certains propriétaires évoquent toutefois les difficultés rencontrées pour accéder rapidement aux soins vétérinaires.

« Lorsque mon chien tombe malade, il n'est pas toujours facile de trouver rapidement un vétérinaire disponible ou les soins adaptés à lui administrer », témoigne un propriétaire.

Les vétérinaires mettent en garde contre l'utilisation non encadrée des antibiotiques chez les animaux.

Selon eux, certaines bactéries résistantes développées chez les animaux peuvent être transmises aux humains, créant ainsi un problème de santé publique.

« L'utilisation abusive et inappropriée des antibiotiques chez les animaux constitue un problème majeur. Elle favorise l'antibiorésistance, c'est-à-dire la capacité des bactéries à résister aux traitements. C'est pourquoi un diagnostic précis doit être posé avant toute prescription d'antibiotiques », souligne un vétérinaire.

Une responsabilité partagée

Les professionnels de santé humaine et animale rappellent que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens repose sur une responsabilité collective.

Pour eux, protéger la santé des personnes implique également de préserver celle des animaux et de l'environnement, conformément à l'approche « Une seule santé » promue à l'échelle mondiale.

Face à cette menace grandissante, ils appellent à un usage responsable des antibiotiques afin de préserver leur efficacité pour les générations futures.