Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a lancé jeudi la campagne nationale d'assainissement de l'environnement dans l'État de Khartoum, sous le slogan « Khartoum, une capitale propre et verte (propreté - éclairage - embellissement).

Dans son discours à Jabra, sud de Khartoum, lors de la cérémonie d'inauguration et de lancement de la campagne, le Premier ministre a rendu hommage aux sacrifices des forces armées, des forces conjointes, du service des renseignements généraux, des forces de police et des recrues et à leur rôle pour la défense de la patrie, de sa souveraineté, de son unité et de l'intégrité de ses territoires. Il a également salué les martyrs de la bataille Al-Karama, dont le sacrifice reste une victoire et une bénédiction pour la nation soudanaise et le pays.

Le Premier ministre a salué le rôle des ministères, des institutions publiques et privées, des leaders de l'administration locale, des travailleurs, des étudiants, des femmes, des bénévoles et de tous ceux qui ont contribué à l'initiative de la campagne d'assainissement de l'environnement dans l'État de Khartoum par leurs efforts, leurs idées, leurs écrits et leurs fonds.

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Il a tout particulièrement remercié les travailleurs de la propreté de l'État de Khartoum et a annoncé à cet égard le don par le gouvernement d'une prime d'un mois de salaire supplémentaire pour tous les travailleurs de propreté de l'État de Khartoum, en reconnaissance de leur rôle et des efforts considérables qu'ils ont continué à déployer pour assurer la propreté de l'État de Khartoum.

Le Premier ministre a précisé que l'initiative d'assainissement de l'environnement dans l'État de Khartoum ne se limite pas uniquement à la propreté de l'État de Khartoum, mais s'étend également aux projets d'éclairage, de reboisement et de comblement des trous afin que la capitale, Khartoum, devienne à la tête des capitales.

Le professeur Kamel Idris a affirmé la détermination du gouvernement à assurer la continuité du projet de campagne d'assainissement de l'environnement dans l'État de Khartoum, soulignant l'importance de généraliser l'expérience de la campagne au reste des États du pays.

À la fin de son discours, le Premier ministre a adressé ses remerciements et son appréciation à l'ensemble du peuple du Soudan pour sa patience face aux circonstances exceptionnelles que connaît actuellement le pays.

Il a également exprimé ses remerciements aux jeunes, aux étudiants et aux femmes, tout en saluant le rôle des administrations locales pour la stabilité, la souveraineté et l'intégrité de ses territoires.

Le Premier ministre a salué les efforts des jeunes des deux initiatives « Khartoum verte » et « Murales », soulignant que ces murales constituent un souvenir impérissable dans l'histoire contemporaine du Soudan.

Le professeur Kamel Idris a donné des instructions aux ministères, institutions et organismes gouvernementaux de commencer par nettoyer leurs locaux afin d'être un exemple à suivre, et a affirmé l'engagement du gouvernement à fournir tous les besoins nécessaires pour faire réussir cette campagne.

De son côté, le ministre des Minéraux et chef de la commission d'assainissement de l'environnement de l'État de Khartoum, M. Nour Al-Da'im Taha, a souligné l'importance de la conjugaison des efforts officiels et populaires pour le nettoyage et l'embellissement de la capitale nationale, Khartoum, expliquant que la participation des différentes secteurs de la population soudanaise à cette campagne nationale d'assainissement de l'environnement dans l'État de Khartoum constitue un message adressé aux ennemis de la patrie et aux envahisseurs que le peuple soudanais s'unit derrière son leadership , tout en affirmant que le gouvernement va en avant pour la reconstruction et la réhabilitation.

Pour sa part, le gouverneur de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, a expliqué que la campagne d'assainissement de l'environnement dans l'État de Khartoum, qui a été lancée aujourd'hui et durera pour (50) jours, est venue à l'initiative du Premier ministre, professeur Kamel Idris, précisant que cette campagne intégrée couvre les sept localités de l'État et comprend la pulvérisation et la lutte contre les vecteurs, le reboisement, l'éclairage et l'entretien des routes, tout en exprimant ses remerciements à tous ceux qui ont participé et soutenu pour faire réussir cette campagne.

Il a insisté sur la nécessité de la poursuivre pour accueillir l'année 2027 et Khartoum propre et magnifique.

à savoir que le ministre des Mines, chef de la Commission sur l'assainissement de l'environnement de l'État de Khartoum, le ministre de la Justice Dr Abdalla Darf, le ministre de la Jeunesse et des Sports professeur Ahmed Adam Ahmed, e représentant spécial du Premier ministre Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddeq Al-Hafyan, le Wali de l'État de Khartoum Ahmed Osman Hamza, le chef du Conseil suprême de la paix sociale Al-Nour Al-Cheikh, le secrétaire général du Conseil des ministres Ali Mohamed Ali, le sous-secrétaire aux Ressources humaines et à l'assistance sociale Dr Aboubakr Koko Dahia, le sous-secrétaire aux Affaires religieuses et des Waqfs et un certain nombre de leaders des services militaires, de sécurité, de police et exécutifs, ainsi que des dirigeants et des représentants des administrations locales et des secteurs de la jeunesse, des étudiants et de femme ont fait part à l'évènement.