Le temps sera partiellement nuageux sur la majeure partie de la Tunisie, ce samedi 21 novembre 2026, avec une légère hausse des températures dans les régions du Nord et du Centre.

Selon les prévisions météorologiques, les températures connaîtront une légère augmentation dans le Nord et le Centre du pays, tandis qu'elles resteront relativement stables dans les régions du Sud.

Des vents relativement forts près des côtes

Le vent soufflera de secteur sud et sera relativement fort à proximité des côtes. Dans les autres régions, il restera faible à modéré.

Une mer houleuse au Nord

Les conditions maritimes seront marquées par une mer houleuse sur les côtes nord de la Tunisie. Sur les côtes est, la mer sera peu agitée.

Cette journée de samedi sera ainsi caractérisée par un ciel partiellement nuageux, une légère hausse des températures dans plusieurs régions et des conditions maritimes plus agitées au Nord.