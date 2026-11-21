Avec l'accompagnement de Canal+ University, des producteurs audiovisuels ont suivi cinq jours de formation consacrés à la lumière, au cadrage et à la qualité de l'image.

Obtenir une image de qualité ne dépend pas uniquement du matériel utilisé, mais aussi de la maîtrise de la lumière et des techniques de prise de vue. C'est autour de ces exigences que la chaîne NoveGasy, avec l'accompagnement de Canal+ University, a organisé une formation destinée à des professionnels de l'audiovisuel. La cérémonie de clôture et de remise des certificats s'est tenue hier dans les locaux de Canal+ à Alarobia.

Encadrée par Ken Mboue, formateur et coach de talents africains, cette formation était entièrement consacrée aux techniques de l'image, notamment en photographie et en vidéo. Pendant cinq jours, les participants ont alterné enseignements théoriques et exercices pratiques. Les apprentissages ont porté sur le placement et la maîtrise de l'éclairage, les réglages d'exposition de la caméra ainsi que le cadrage, avec pour objectif d'obtenir des images naturelles et un rendu de meilleure qualité.

Les exercices pratiques, réalisés auprès d'une société de production, ont permis de mettre en application les notions abordées et de mieux comprendre les effets de l'éclairage selon les ambiances recherchées.

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Mieux comprendre

Parmi les producteurs ayant pris part à cette session figurent Harivelo, Rija, Haingonirina, Dina, Andry, Tovomanana, Lova, Fenitra, Nomenjanahary, Idealy, Manda, Tsiferana, Tafitasoa et Rovatiana. Tovomanana, producteur chez Maki Prod, souligne l'importance de ces séances en dehors des périodes de tournage. « Nous avons travaillé sur la théorie et la pratique. Habituellement, nous apprenons surtout lorsque nous sommes en tournage, mais il est également important de s'exercer en dehors de ces moments.

Cela nous permet de mieux comprendre les effets de chaque lumière, de savoir ce que nous pouvons améliorer et, finalement, d'obtenir de belles images avec un meilleur rendu », explique-t-il.

Pour Christophe Dessaints, directeur général de Canal+ Madagascar, cet accompagnement répond à un besoin du secteur audiovisuel malgache. Selon lui, en l'absence d'école de cinéma à Madagascar, ces formations constituent une occasion de renforcer les compétences des professionnels et de favoriser leur évolution dans le métier.

« Nous avons le plaisir d'accompagner la culture et le cinéma à Madagascar, en donnant aux professionnels les moyens de développer leurs compétences. L'accompagnement de nos partenaires fait partie de notre engagement. Nous poursuivrons ces activités et avons déjà des projets en préparation pour 2027 », souligne-t-il.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de NoveGasy de soutenir les acteurs de la production audiovisuelle et de contribuer à l'amélioration des contenus proposés aux téléspectateurs. Au-delà de la transmission de compétences techniques, l'enjeu est de permettre aux producteurs de proposer des réalisations répondant davantage aux exigences de qualité de l'image.

Cette quatrième session de formation de Canal+ University s'inscrit ainsi dans la poursuite des efforts de renforcement des compétences locales dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.