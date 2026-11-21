Dans une série de quatorze clichés exposés au Cercle germano-malgache (CGM) d'Analakely, la photographe SoaNoro montre ce que les figures de pole dance laissent rarement voir : les efforts, les doutes et la complicité des danseuses.

Derrière chaque figure acrobatique, il y a des heures d'entraînement. SoaNoro, qui pratique elle-même la pole dance, a choisi de rendre visible ce travail dans son exposition « Au-delà du mouvement - La pole dance à travers mon objectif ». Présentée dans le cadre de la 17e édition du Festival photographique SAR'nao 2026, l'exposition se tient jusqu'au 18 décembre.

Membre du Photo Club CGM, SoaNoro réunit dans cette série ses deux passions. Ses images rendent compte de la force et de la précision qu'exigent les figures, autant que de la grâce des mouvements. La photographe s'attache aussi au parcours des danseuses, à leur persévérance et au soutien qu'elles s'apportent.

SoaNoro souhaite également sensibiliser le public au respect et au bien-être des femmes, ainsi qu'à la lutte contre les violences fondées sur le genre. La Brigade féminine de proximité (BFP) est intervenue lors du vernissage pour aborder ces questions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'exposition se prolongera sur scène le 12 décembre au Café de la Gare, à Soarano, avec un spectacle de pole dance.