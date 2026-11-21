Sous la conduite du Compagnon Bâtisseur Philippe Tonangoye, Président du Bureau Provincial, les membres du Bureau Provincial et les délégués statutaires du parti se sont réunis afin de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs du conseil provincial de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB).

Cette rencontre a permis de passer en revue les dispositions organisationnelles, les modalités de coordination ainsi que les différentes étapes devant conduire à la tenue des travaux, dont le démarrage est prévu ce samedi 21 novembre à Makokou.

Une étape importante dans la mobilisation, la concertation et la coordination des équipes en vue d'assurer le bon déroulement et la réussite de ce rendez-vous politique.