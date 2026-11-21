Ce jeudi 19 novembre 2026, le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, Pacôme Kossy, aux côtés de son collègue, le Ministre de l'Intérieur, a procédé à la réception d'un premier lot de 37 600 poussins d'un jour, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan opérationnel d'urgence de la filière avicole (POUFA).

Cette livraison marque le démarrage effectif d'une opération portant sur 262 400 poussins d'un jour, attendus entre le 19 novembre et le 17 décembre 2026, sur une commande globale de trois millions de poussins, dont l'acquisition est assurée par la Centrale d'achat du Gabon (CEAG).

Adopté en Conseil des ministres en février 2026, le POUFA franchit ainsi une étape déterminante de sa mise en œuvre. Dès leur réception, les poussins ont été remis aux éleveurs concernés pour leur acheminement vers les exploitations bénéficiaires, conformément aux quantités attribuées à chaque ferme.

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette opération.

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À cette occasion, le Ministre Pacôme Kossy a tenu à rassurer l'ensemble des acteurs de la filière avicole. Les 150 fermes sélectionnées à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt lancé en mars dernier constituent une première cohorte d'exploitations accompagnées par le Gouvernement.

De nouveaux appels à manifestation d'intérêt seront lancés afin d'élargir progressivement le dispositif à d'autres producteurs.

Le membre du Gouvernement a également invité les porteurs de projets et les éleveurs désireux d'intégrer le programme à renforcer leurs compétences techniques et leurs capacités de production, en prévision des prochaines phases d'accompagnement.

Conformément aux orientations du Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette dynamique vise à accroître durablement la production nationale et à renforcer la souveraineté alimentaire du Gabon.