Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour Monsieur Yasuhiro Doida, représentant de la société privée japonaise spécialisée dans la production et la transformation du manganèse (AML), conduit par Son Excellence Ando Yoshio, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près la République du Gabon.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon, notamment sur le plan économique. Elle traduit également la vision politique du Chef de l'État visant à faire du Gabon une destination crédible d'investissements directs étrangers, un pays souverain sur ses ressources stratégiques et résolument engagé dans l'industrialisation, la transformation locale et la diversification de son économie.

À cet égard, les échanges ont permis de mettre en exergue plusieurs points essentiels :

- Intérêt stratégique pour le manganèse gabonais : le représentant de la société AML a souligné l'importance majeure de la ressource en manganèse au Gabon et l'intérêt porté par le secteur privé japonais à son développement.

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- Perspectives d'investissements directs : au-delà de l'accompagnement traditionnel, les discussions ont porté sur la possibilité d'implanter directement une activité industrielle sur le territoire gabonais, à travers le projet porté par la société AML.

- Transfert de technologie et expertise internationale : fort de ses opérations existantes en Afrique du Sud et d'une usine en Malaisie, le groupe a exprimé sa disposition à apporter son savoir-faire et sa technologie au Gabon.

- Impact socio-économique local : l'implantation d'une unité de transformation ou d'exploitation locale permettrait de diversifier les activités économiques et de générer des emplois directs et indirects au bénéfice des populations.

Cette audience ouvre la voie à l'approfondissement des discussions techniques et institutionnelles en vue de concrétiser l'implantation de ce projet d'investissement privé japonais au Gabon. Elle confirme l'ambition du Chef de l'État de bâtir un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur le transfert de compétences, la valorisation locale des ressources nationales et la création d'emplois au service du développement économique et social du pays.