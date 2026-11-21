Sans transition, la République démocratique du Congo (RDC), pays au cœur de l'Afrique, passe de la 61e Biennale d'art de Venise, en cours jusqu'au 22 novembre, à la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, au Sénégal, dont il est l'hôte de marque depuis le 19 novembre jusqu'au 19 décembre prochain.

Organisée sur le thème « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », l'ewpoqition Dak'Art 2026 a réservé un accueil tout particulier à la RDC. Passé les honneurs rendus à la délégation congolaise conduite par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, la place est revenue au déploiement de l'artillerie congolaise dès le 20 novembre.

En effet, le pavillon réservé à l'exposition, un assemblage particulier composé d'oeuvres remarquables et d'archives, ouvere ses portes au public jusqu'au 19 décembre. Les visiteurs y feront la découverte d'un bel échantillon trié sur le volet portant les signatures de Pilipili Mulongoy, Mwenze Kibwanga, André Lufwa, Baudouin Bikoko, Catheris Mondombo, Hilary Balu, Barly Baruti, Maurice Mbikayi, Godelive Kasangati et Jean Katambayi Mukendi, a fait savoir le ministère de la Culture par voie de communiqué.

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De Venise à Dakar, la RDC s'aligne dans une même trajectoire de rayonnement culturel. Cette fois avec un appui local assuré par l'accompagnement annoncé de Christophe Muzungu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC. Il est spécifiquement souligné qu'« à Dakar, cette trajectoire franchit une nouvelle étape ». Ainsi, « de la présentation de son pavillon historique à Venise à son statut de pays invité d'honneur de Dak'Art 2026, la République démocratique du Congo affirme une ambition constante : inscrire durablement ses artistes, ses patrimoines et ses imaginaires sur les grandes scènes culturelles internationales ».

Il sied de noter que pour sa précédente participation à la 61e Biennale de Venise, Kinshasa avait inauguré son premier pavillon national sous l'intitulé « Simba moto ! Seize the fire ! Saisis le feu ! », le 9 mai dernier. Une belle brochette d'artistes du pays et de sa diaspora a constitué la vitrine artistique nationale. Cerise sur le gâteau, la conférence scientifique tenue le 24 septembre a été un prolongement remarquable de cette exceptionnelle représentation. La RDC y a donné libre cours à une réflexion opportune et fort à propos abordant les questions ultimes de protection, restitution, valorisation et transmission de son patrimoine culturel.

Avec Fally Ipupa, dialoguer les arts visuels et la musique

La ministre Yolande Elebe Ma Ndembo a fait le choix judicieux de « mettre en lumière la richesse, la diversité et la vitalité de la création congolaise », partant déjà du pavillon national titré « Quatrième temps : le temps comme matière vivante ». Cette exposition, apprend-on, « traverse l'histoire de la création artistique congolaise, depuis ses héritages fondateurs jusqu'aux interrogations contemporaines.

Elle s'articule autour de quatre notions essentielles : la mémoire, la résistance, l'invention et la conscience ». Dès lors, la conception, l'orientation curatoriale et la coordination artistique du pavillon sont assurées par un comité curatorial coordonné par le plasticien et peintre contemporain Steve Bandoma Sando. Il a pour assistant curateur Jean Kamba tandis qu'Elisabeth Willy Delarue complète l'équipe en qualité de chargée de production.

Impossible pour Kinshasa de se défaire de son étiquette légendaire de « berceau et coeur battant de la rumba congolaise » ou substantiellement musicale. D'où l'association d'un de ses prestigieux ambassadeurs, en l'occurrence Fally Ipupa. Sa présence, indique-t-on, « fait dialoguer les arts visuels et la musique, et élargit la portée de la présence congolaise à Dak'Art 2026 ». La star internationale est ici associée à l'image de marque de la RDC à cet événement tenu pour le plus grand rendez-vous d'art contemporain du continent.

Savoir qu'à cette occasion « ce choix affirme une conviction forte : la diversité créative congolaise ne connaît pas de frontières ni entre les disciplines ni entre les générations, ni entre les territoires. De l'art contemporain à la musique, du patrimoine aux expressions populaires, les créations congolaises participent d'un même récit et projettent ensemble l'image d'une nation plurielle, inventive et ouverte sur le monde ».