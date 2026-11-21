Le gouvernement congolais franchit une nouvelle étape dans la digitalisation du système de santé. Le 17 novembre, à Brazzaville, le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, a lancé la deuxième phase du « Projet de référence obstétrique à travers la téléphonie mobile en République du Congo », marquée par la remise de 270 téléphones mobiles destinés à renforcer la coordination entre les structures sanitaires du pays.

Mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui technique et financier de la Fondation MTN et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le projet ambitionne de réduire les délais de prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Il repose sur l'utilisation de la téléphonie mobile pour faciliter la communication instantanée entre les maternités et les hôpitaux de référence, afin d'assurer une meilleure orientation des patientes et une intervention plus rapide des équipes médicales.

La première phase pilote, lancée en mai dernier à Brazzaville et à Pointe-Noire, a enregistré des résultats encourageants. Sur les vingt-trois téléphones mis à disposition, vingt et un ont été effectivement opérationnels, avec une fréquence moyenne d'utilisation de cinquante-deux communications par mois. Ces premiers résultats témoignent d'une amélioration de la coordination des soins et d'une réduction des retards dans la prise en charge des urgences.

Pour cette deuxième phase, les autorités sanitaires entendent étendre le dispositif à l'ensemble du territoire national, avec l'ambition de doter chaque département d'un téléphone mobile permettant de faciliter les échanges entre les maternités et les structures hospitalières de référence.

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Prenant la parole à cette occasion, la directrice générale de la Fondation MTN, Vanessa Tsouma, a souligné l'importance de la technologie dans l'amélioration de l'accès aux soins. « La technologie n'est pas un luxe, elle devient un maillon vital de la chaîne de santé. Un réseau, c'est d'abord un lien. Et quand ce lien relie une mère en détresse à ceux qui peuvent la sauver, il devient un lien de vie », a-t-elle déclaré, réaffirmant la détermination de sa fondation à poursuivre cet engagement aux côtés du gouvernement.

De son côté, le représentant résident de l'OMS en République du Congo, le Dr Vincent Dossou Sodjinou, a estimé que cette nouvelle étape dépasse le simple élargissement du dispositif. Elle traduit, selon lui, une volonté commune de garantir à chaque femme, où qu'elle se trouve sur le territoire national, un accès rapide aux soins obstétricaux dont elle a besoin.

Le responsable de l'OMS a également réitéré l'engagement de son institution à accompagner les prochaines étapes du projet, notamment à travers la mobilisation de ressources supplémentaires. Parmi les interventions envisagées figurent la mise à disposition d'ambulances médicalisées, la formation des équipes des maternités ainsi que le renforcement des liens entre les communautés et les structures de santé.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, a présenté cette initiative comme une innovation stratégique au service de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Elle devrait également contribuer au renforcement de la surveillance des indicateurs de santé maternelle, à l'amélioration de la qualité des données sanitaires et à une meilleure prise de décision fondée sur des données probantes.

« Notre objectif est clair : faire en sorte que toutes les maternités du pays soient intégrées dans un même réseau de communication et de référence obstétrique », a-t-il indiqué. Il a insisté sur la nécessité de permettre à chaque sage-femme, même dans les zones les plus éloignées, de communiquer rapidement avec une structure de référence et de bénéficier de l'appui nécessaire pour sauver des vies.

La cérémonie de lancement de cette deuxième phase s'est achevée par la remise officielle de 270 téléphones mobiles au ministre de la Santé et de la Population, au nom des partenaires du projet. Une dotation qui marque une nouvelle avancée dans la modernisation du système sanitaire congolais et dans les efforts visant à améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.