La Fondation Odzala-Kokoua-Lossi (FOKL) a organisé, le 19 novembre à Brazzaville, un atelier de sensibilisation destiné aux professionnels des médias sur les enjeux de la conservation de la biodiversité dans le paysage Odzala-Kokoua-Lossi.

L'objectif de l'échange placé sur le thème « Informer pour mieux conserver » était de renforcer les connaissances et la compréhension des professionnels des médias sur les sujets de conservation de la biodiversité, afin de favoriser un traitement journalistique plus documenté, équilibré et responsable des questions environnementales.

La priorité de la Fondation est d'assurer auprès du public congolais une plus grande visibilité de l'importance de la conservation autour d'Odzala-Kokoua. « Nous estimons qu'il n'y a pas encore suffisamment de couverture sur les activités de conservation à proprement parler », a fait remarquer la directrice de communication de la FOKL, Vinic Kaya.

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La FOKL a identifié à ce sujet, comme principale difficulté, l'absence d'une couverture organique et régulière des questions de conservation, en raison du manque de connaissances techniques sur la problématique. La rencontre s'est ainsi articulée autour de six modules, à savoir biodiversité et conservation; conflits homme-faune et coexistence; lutte contre le braconnage et protection de la faune; conservation, communautés et développement local; science, données écologiques et journalisme; communication responsable.

Elle a permis aux journalistes de comprendre « C'est quoi la conservation ? Pourquoi conserver ? Comment conserver ? Et avec qui on conserve ? », de sorte à leur donner toutes les composantes nécessaires afin de mieux traiter et informer le public, précisément les autorités sur la gestion de cet espace.

S'agissant notamment de l'État, la directrice de communication a estimé que l'urgence réside dans une plus grande implication à l'échelle nationale sur la problématique concrète. « Nous avons beaucoup d'appui au niveau des politiques, au niveau des problématiques, mais nous souhaitons quand même un peu plus de visibilité, un peu plus d'écoute sur certaines problématiques qui sont récurrentes », a-t-elle affirmé.

La presse constitue, selon la Fondation, l'un des moyens d'atteindre les parties prenantes qui ne peuvent être touchées dans les régions, lors des différents ateliers ou conférences de presse.

La FOKL est issue d'un partenariat public-privé entre le gouvernement de la République du Congo et African Parks Network. Elle assure la gestion du parc National Odzala-Kokoua et du sanctuaire des gorilles de Lossi, deux aires protégées majeures pour la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo.