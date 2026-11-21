Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza vient de lancer le processus de modernisation de la gestion de ses archives à travers leur classement, leur archivage et leur numérisation. L'opération a bénéficié de l'expertise de l'association américaine spécialisée dans la généalogie et la conservation des archives, FamilySearch, et s'est déroulée en présence de la directrice générale de cette institution, Bélinda Ayessa.

La numérisation des archives du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza devrait faciliter leur consultation, leur exploitation scientifique et leur transmission. C'est à la fois une avancée significative et une manière pour cette institution mémorielle de conjuguer mémoire, histoire et innovation technologique, en ouvrant des nouvelles perspectives pour la valorisation du patrimoine historique congolais.

A l'occasion de la première phase expérimentale d'archivage et de numérisation, les agents ont été formés à l'utilisation des équipements spécialisés; ce qui leur a permis de se mettre à pied d'oeuvre dans la galerie Makoko dudit mémorial. Au cœur de cette opération, les correspondances manuscrites de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza; des documents précieux qui constituent une source importante pour la connaissance de l'histoire du Congo.

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Le superviseur de cette opération, Thierry Sauret, directeur de partenariat avec les institutions francophones, a signifié: «Aujourd'hui, on a eu l'opportunité exceptionnelle ici au mémorial même d'amener des documents originaux de l'écriture de Savorgnan de Brazza et pouvoir donc les numériser. Ce sont des documents qui sont très importants pour le Congo et nous sommes fiers d'être votre partenaire pour pouvoir mémoriser ces documents si importants pour la nation. Nous souhaitons continuer dans cet élan dans les années à venir».

Notons que les experts de FamilySearch ont également bénéficié d'une visite du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza conduite par sa directrice générale et le guide Marcel Bouessé.