Claude Mbemba Milandou, coordonnatrice de l'association "Sauvons nos enfants", accompagnée de quatre membres, a visité, le 19 novembre à Brazzaville, quelques lieux d'aisance en réaménagement et réhabilitation au Complexe scolaire de Ngamakosso et au lycée Chaminade, dans le cadre du contrôle et du suivi des réalisations de cette association.

Claude Mbemba Milandou et sa suite ont visité en premier le Complexe scolaire de Ngamakosso dont les travaux sont en demi-teinte. « Nous avons les toilettes, mais qui ne sont que de nom, parce que sans eau. Comment les entretenir et surtout qu'elles n'ont pas de portes? N'importe qui peut passer faire ses besoins même par terre... », s'est plainte la directrice, Marie Jeanne Flore Wandonzet.

La délégation s'est rendue ensuite au lycée Chaminade où des lieux d'aisance ont été érigés et a palpé du doigt la réalité sur le terrain. Ici, Claude Mbemba Milandou a pu se rendre compte de l'évolution des travaux.

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« Pour cette année, nous sommes dans la phase de réaménagement et réhabilitation des lieux d'aisance. Nous avons effectué des descentes dans les établissements où nous sommes en train de les aménager et avons fait l'état des lieux pour voir à quel niveau nous sommes pour cette année. Nous demandons aux parents, aux élèves, aux partenaires, aux enseignants, aux autorités de nous appuyer à continuer à améliorer les lieux d'aisance en milieu scolaire », a précisé Claude Mbemba Milandou, à l'issue de sa ronde.

Elle a souligné que l'école est un endroit où s'apprend de bonnes choses et il est question que l'hygiène soit enseignée aux enfants, notamment comment maintenir les toilettes propres et leur faire ressortir les avantages.

« La difficulté, c'est surtout l'immoralité des enfants dans le milieu scolaire. Ils ne parviennent pas à maintenir les endroits propres. Il faut les sensibiliser, leur inculquer la bonne manière ; comment utiliser les toilettes, etc.... », a dit en substance Claude Mbemba Milandou.

L'association "Sauvons nos enfants" estime que protéger, c'est donner à chaque enfant des toilettes sûres, propres et intimes ; éduquer, c'est apprendre à chaque enfant l'hygiène, le lavage des mains, le respect de son corps ; aimer, c'est refuser qu'un seul enfant soit humilié parce qu'il n'a pas de toilettes. Le thème de cette année est assez parlant : « Des toilettes sûres pour un avenir équitable ».