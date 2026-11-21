Tunis — Restructurer les établissements sous tutelle et parachever la digitalisation des services administratifs, deux chantiers figurant parmi les axes-clés du programme d'action du ministère du Commerce et du Développement des exportations pour l'année 2027, a annoncé le ministre, Samir Abid.

S'y ajoutent aussi le développement des ressources humaines et l'amélioration de la performance des services centraux et régionaux.

Le ministre s'exprimait vendredi soir, en réponse aux questions des membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD).

La séance plénière conjointe consacrée au projet de budget du ministère pour 2027 s'est prolongée jusqu'aux premières heures de samedi.

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Tout en soulignant que le ministère améliorera la gouvernance des structures sous sa tutelle, il a précisé que leur restructuration vise à renforcer leur performance et leur rentabilité.

La modernisation et la numérisation des services administratifs se poursuivront, elles aussi. L'objectif étant d'améliorer la qualité des prestations et de faciliter les transactions administratives et économiques.

S'agissant des ressources humaines, Abid a indiqué que le ministère mise sur la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents, notamment, les nouvelles recrues. La première promotion achèvera son cursus début décembre 2026.

Tout en rappelant que le ministère renforce parallèlement les moyens humains et matériels de ses services, il a cité en particulier le contrôle économique. Ce corps pourra ainsi mieux réguler le marché et surveiller les circuits de distribution.

Ces mesures relèvent de l'axe gouvernance des institutions et performance administrative, a-t-il précisé.

Cet axe figure parmi les priorités du ministère pour l'année prochaine, aux côtés de la régularité de l'approvisionnement, de la protection du pouvoir d'achat, de la gestion du système de compensation, du développement des exportations et de la protection des entreprises nationales.