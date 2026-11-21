Tunis — Le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid, a affirmé que stocker ne signifie nullement exercer le monopole, jugeant inacceptable de faire l'amalgame entre les deux pratiques.

Devant la séance plénière conjointe de l'ARP et du Conseil national des régions et des districts, consacrée au budget de son département pour 2027, il a défini le stockage comme étant une activité économique à part entière.

Elle découle de la nature de nombreuses activités commerciales et productives et des spécificités de la distribution et de l'exportation.

Tout en soulignant que la déclaration des stocks auprès des directions régionales du commerce clarifie la situation juridique des stockeurs, Abid a précisé qu'elle les protège de toute poursuite pour le seul fait d'avoir stocké.

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S'adressant aux opérateurs comme aux parlementaires, il a tracé une frontière nette. D'un côté, le stockage, légitime. De l'autre, le monopole, qui soustrait des produits à la circulation ou manipule les stocks pour peser sur l'offre et les prix. Détenir des stocks ne prouve donc rien, en soi.

Tout en rappelant que le ministère a inspecté plusieurs entrepôts, notamment, à Mahdia et dans le sud, il a indiqué que ces visites permettaient de suivre les opérations de stockage et de s'informer sur la nature des produits entreposés.

Tous les produits stockables sont concernés, a-t-il ajouté, y compris l'huile d'olive, commercialisée et stockée tout au long de l'année.

Selon le ministre, ce choix s'explique par la spécificité de sa commercialisation et de son exportation vers plusieurs marchés extérieurs, notamment, les Etats-Unis, le Canada et certains pays asiatiques.