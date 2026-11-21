Tunis — Le projet de la zone commerciale de Ben Guerdane est entré dans sa phase d'aménagement interne, après constitution de la société chargée de réaliser le projet, a annoncé le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid.

Il s'exprimait, vendredi soir, devant les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD) lors de la plénière commune consacrée au budget du ministère pour l'année 2027.

Abid a assuré que son département s'emploie à accélérer les grands projets commerciaux et à renforcer l'infrastructure dans les régions.

Tout en soulignant que cette étape prépare l'installation des opérateurs économiques et le lancement de l'activité, il a abordé les zones frontalières avec l'Algérie.

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Leur réalisation, a expliqué le ministre, exige davantage de coordination avec Alger, dès lors que ces zones sont régies par des accords communs entre les deux pays, ajoutant que le ministère œuvre à rapprocher les vues sur ce dossier et à accélérer l'exécution.

Autres chantiers cités par Samir Abid, la plateforme commerciale de Sidi Bouzid et la base commerciale de Béja. Tous deux visent à diversifier les espaces d'activité économique dans les régions.

S'adressant aux députés qui réclament des marchés de production de gros dans chaque délégation, le ministre a annoncé une vision nationale ajustée aux spécificités et aux besoins réels de chaque région.

Il a prévenu qu'une "multiplication irréfléchie" produirait l'effet inverse. Les rôles de ces marchés pourraient se chevaucher et certains resteraient sous-exploités, a-t-il encore martelé.

Abid a, à ce propos, plaidé pour un plan intégré qui fixe l'implantation des marchés selon la carte de la production et les besoins de consommation.

Cela permettra d'acheminer plus vite les produits et de moderniser les circuits de distribution.

Il a assuré que son département continuera d'examiner les problématiques liées aux marchés de gros et aux boulangeries, des dossiers figurant parmi les préoccupations actuelles des intervenants du secteur commercial et des régions.