Tunis — "Le gouvernement n'a aucune intention de renoncer au système de compensation.", a souligné le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid, ajoutant que ce dispositif reste "un élément-clé de la politique sociale de l'Etat".

Répondant, vendredi soir, aux interventions des membres de l'ARP et du CNRD, lors d'une séance plénière commune consacrée à l'examen du budget de son département pour l'année 2027 , il a indiqué que son département affine les mécanismes de suivi de la distribution des produits compensés afin que ces produits atteignent leurs ayants droit.

Pour y parvenir, les services du ministère mènent des études sur les circuits de distribution et la destination de ces produits. Ils veulent limiter les dépassements enregistrés et mieux gérer le système.

En 2027, le contrôle montera d'un cran, a annoncé Abid, soulignant que son département redoublera d'efforts sur les circuits de distribution avec des enquêtes approfondies et un contrôle qualitatif ciblant la spéculation, la contrebande et les pratiques qui nuisent au marché.

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Le ministère renforcera aussi le contrôle économique en ressources humaines et en moyens matériels, a-t-il révélé, ajoutant qu'il compte solliciter un programme exceptionnel au profit des contrôleurs afin d'appuyer leurs interventions et de leur permettre de suivre chaque maillon de la distribution.

Tout en réaffirmant l'importance du suivi du stockage et du contrôle des entrepôts, le ministre a précisé que les opérateurs déclareront leurs opérations auprès des directions régionales du commerce.

Le ministère distinguera dans ce contexte entre le stockage en tant qu'activité économique et les pratiques monopolistiques, a-t-il indiqué.

Tout en rappelant que les marchés de gros, la vente en continu et les boulangeries reviennent sans cesse dans les débats parlementaires, il a assuré que le ministère continuera de s'en occuper.

Ces dossiers exigent davantage d'organisation et de suivi, selon le ministre.

Corriger les dysfonctionnements des marchés ne relève pas d'un seul acteur, a-t-il estimé, pressant structures publiques, producteurs et opérateurs économiques d'agir ensemble sur ce dossier.

S'adressant aux députés des deux chambres parlementaires, il leur a assigné un rôle précis dans ce dossier, rappelant qu'il leur incombe aussi de porter les préoccupations des citoyens et de suivre de près les problèmes d'approvisionnement et de distribution.