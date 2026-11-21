De la France à La Réunion, jusqu'à Maurice, Mehdi MLC poursuit son aventure artistique et y inscrit un nouveau chapitre. Artiste passionné, graffeur dans l'âme, il nous ouvre les portes de son univers graphique et de sa galerie d'art, Urban Starz Gallery, cofondée avec Audrey Bret. Et tout ça, c'est de la bombe !

Ici, l'art urbain fait vibrer les murs. La vivacité des couleurs, associée à la richesse graphique et au sens profond de chaque oeuvre, fait d'Urban Starz Gallery un espace où l'art s'exprime librement. Entièrement dédiée au graffiti, cette galerie a ouvert ses portes en octobre 2026. Un véritable aboutissement pour Mehdi MLC, mais aussi un défi de taille, à la hauteur de sa passion et de son ambition.

Son objectif, «faire de Maurice un point central et la faire rayonner au niveau de l'océan Indien en termes de propositions artistiques internationales dans le domaine des arts urbains et graffiti.» Le graffeur souhaite ainsi tisser des liens avec les artistes mauriciens, donnant davantage de visibilité aux talents locaux.

Au détour de son monde

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Au-delà de cette aventure entrepreneuriale, il y a surtout son art : un travail de toute une vie, une passion qui s'est construite au fil des années et qui raconte aussi une histoire, celle d'un artiste qui a fait du graffiti son langage d'expression. Depuis 2015, l'univers artistique de Mehdi MLC s'articule autour d'une thématique singulière, à la croisée du réel et du féerique. Avec des couleurs vives, des bulles ou encore des étoiles, l'artiste explore la force de la beauté métissée à travers la faune et la flore.

Ses créations donnent ainsi vie à un univers féérique et cosmique, aussi fascinant qu'envoûtant. On y croise également «Los Narvalitos», de petits personnages imaginés et créés par Mehdi MLC lui-même. Son «petit bonhomme», comme il l'appelle, est un diablotin qui symbolise la dualité entre le bien et le mal. À travers lui, l'artiste nous ramène à une certaine innocence, à cette légèreté et à cette part d'enfance qui sommeillent en chacun de nous.

Derrière la richesse visuelle des oeuvres de Mehdi MLC se révèlent un important travail de création et une maîtrise technique affirmée. Il utilise notamment des bombes aérosol, dont il a perfectionné l'utilisation au fil des années. Il est aujourd'hui capable de réaliser des traits d'à peine 1 mm avec un outil qui produit habituellement des lignes de 5 cm d'épaisseur.

Une prouesse technique qui le distingue sur la scène du graffiti. Pour le graffeur, l'aérosol est notamment un outil super complet et pratique, incomparable en termes de pigmentation et de temps de séchage. Il est cependant conscient des risques que représente son exposition pour la santé et accorde ainsi une attention particulière aux précautions à prendre dans sa pratique.

Partage et transmission

Comme nous l'explique Mehdi MLC, Urban Starz Gallery est scindée en deux. D'un côté, l'on peut y découvrir son travail et, de l'autre, il y a la mise en lumière de plusieurs artistes. En ce moment, une dizaine d'artistes sont exposés, dont le célèbre Can2, légende du graffiti. Par ailleurs, la galerie a été pensée pour être «un lieu d'interaction, d'échange et de transmission», comme le souligne Mehdi MLC. Une salle y est notamment dédiée pour dispenser cours en tout genre, dont le Kreol Morisien.

Pour Audrey Bret, associée et cofondatrice, la raison d'être de la galerie est aussi d'assurer un travail d'éducation et de transmission. Amoureuse des belles choses et des beaux parcours de vie, elle s'est notamment embarquée dans cette aventure artistique et humaine «par kiff, par passion, par soutien et par envie», souligne-t-elle. Issue du milieu du tourisme, elle s'est prise de passion pour l'art et sa rencontre avec Mehdi MLC a été le début d'une collaboration artistiquement riche et humainement incroyable.

L'art du graffiti

Bien plus qu'un simple art de rue, le graffiti est un véritable moyen d'expression artistique. À travers les couleurs, les formes et les jeux de textures, les artistes racontent des histoires et revendiquent des idées. «Ce n'est pas un passe-temps, c'est quelque chose de profond, une quête de liberté inépuisable», souligne Mehdi MLC. Ce samedi, il animera notamment un atelier d'initiation au dessin et au graffiti, destiné aux adolescents et aux adultes. Une occasion de faire découvrir cet art qui lui est si cher, mais aussi d'en révéler toute la complexité et la richesse.