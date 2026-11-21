Les taxes prélevées sur l'essence et le diesel ont rapporté plus de Rs 3,3 milliards à l'État entre juillet et septembre 2026. C'est ce qu'a révélé le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, dans une réponse écrite parlementaire à une question du député Ram Etwareea. Selon les chiffres communiqués par la State Trading Corporation (STC), les recettes provenant de l'Excise Duty et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquées à l'essence et au diesel ont atteint précisément Rs 3 306 783 532 durant cette période, contre Rs 3 273 097 545 entre juillet et septembre 2025.

Cela représente une augmentation d'environ Rs 33,7 millions en un an, soit une hausse de près de 1 %. Les recettes fiscales sur ces deux carburants sont donc restées relativement stables malgré cette progression.

Plus de Rs 1 milliard consacrées aux subventions

Le ministre a également dévoilé les montants des subventions nécessaires pour maintenir les prix de certains produits essentiels, notamment le riz blanc à grains longs, la farine et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Entre juillet et septembre 2026, les besoins totaux en subventions se sont élevés à Rs 1,055 milliard, contre Rs 1,199 milliard durant la même période en 2025. Cela représente une diminution d'environ Rs 144,2 millions, soit 12 %.

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Dans le détail, les subventions relatives à la farine ont atteint Rs 410,93 millions en 2026, contre Rs 518,6 millions en 2025, soit une baisse de Rs 107,67 millions. Pour le gaz ménager, les montants sont passés de Rs 590,8 millions à Rs 579,47 millions, représentant une diminution de Rs 11,33 millions. Quant au riz blanc à grains longs, les besoins en subventions ont reculé de Rs 90,2 millions à Rs 65,02 millions, soit une baisse de Rs 25,18 millions.