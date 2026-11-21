Cinq plaintes ont été enregistrées contre des officiers du Probation and Aftercare Service entre 2022 et 2026. C'est ce qui ressort d'une réponse parlementaire écrite à une question de la députée Rubna Daureeawo, qui souhaitait obtenir des précisions sur les effectifs, la formation et les plaintes visant ces fonctionnaires.

La première plainte, déposée en 2022, concernait un manque présumé de professionnalisme lors d'une enquête sociale. L'officier mis en cause avait rejeté les accusations par écrit, affirmant avoir rédigé son rapport conformément aux procédures établies. À l'issue de l'enquête, le plaignant avait été informé de son droit de contester le rapport devant la Cour suprême. En 2023, un autre officier avait été accusé d'avoir tenu des propos inappropriés. Après investigation, les allégations avaient été jugées infondées et aucune suite n'avait été donnée à l'affaire.

Une troisième plainte avait été déposée en 2024 contre un Principal Probation Officer, dans le cadre d'une visite supervisée entre un parent et sa fille. L'officier avait estimé que le comportement du plaignant envers l'enfant était inapproprié. Ses observations avaient été consignées dans un rapport d'enquête sociale transmis à la division familiale de la Cour suprême.

En 2025, une plainte anonyme dénonçant des problèmes de gestion et des pratiques irrégulières au sein d'un bureau de probation avait été adressée au ministère du Travail et des relations industrielles.L'enquête menée par ce ministère est toujours en cours, selon la réponse parlementaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, en 2026, un officier avait été visé par une plainte écrite pour comportement présumé inapproprié. Une enquête avait été ouverte, mais le plaignant n'avait pu être retrouvé. Faute de preuves documentaires ou de témoignages, aucune suite n'avait été donnée.

Répartition des 56 officiers

Le Probation and Aftercare Service compte actuellement 56 officiers, comprenant des Probation Officers, Senior Probation Officers et Principal Probation Officers. Le service est dirigé par un Deputy Commissioner, qui assure les fonctions de commissaire, avec l'assistance de cinq Temporary Assistant Commissioners.

La répartition des effectifs fait état de sept officiers à Port-Louis, six à Curepipe, cinq chacun à Rose-Hill, Flacq, Pamplemousses, Rivière-du-Rempart, Savanne et Grand-Port, ainsi que quatre chacun à Rivière-Noire et Moka. Deux officiers sont affectés au Probation Hostel for Boys et deux au Probation Home for Girls. Un autre intervient à temps partiel dans les deux établissements.

Concernant la formation, les officiers bénéficient chaque année de programmes de perfectionnement professionnel d'une durée variant d'un à sept jours. Ces formations portent notamment sur la gestion des crises, l'encadrement des enfants présentant des troubles du comportement, la gestion des situations difficiles, le leadership, la bonne gouvernance ainsi que la rédaction et l'analyse de rapports.