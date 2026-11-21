interview

Alors que la protection des sportives s'impose progressivement comme un enjeu majeur de gouvernance, Maga Ramasamy entend transformer les engagements de l'Africa Safe Sport & Women's Empowerment Initiative (ASSWEI) en actions concrètes. Mécanismes de signalement, protection des victimes, réforme législative et objectif de former 500 référents à travers l'Afrique en 2027 : le directeur du projet détaille ses ambitions dans cet entretien accordé à l'express.

Pourquoi Maurice a-t-elle été choisie pour accueillir le lancement de l'ASSWEI ?

Le projet est né au sein de l'African Mixed Martial Arts Confederation (AMMAC), présidée par Avinash Ramtohul, qui est basé à Maurice, en collaboration avec l'African Women in Sport Association (AWISA). La Commission nationale du sport féminin (CNSF) représente cette dernière à Maurice. Notre pays présente plusieurs atouts : une stabilité relative, des institutions crédibles et une volonté d'avancer sur la protection des sportifs. La pratique du français et de l'anglais constitue également un avantage pour les échanges avec les différents pays africains. Nous souhaitons maintenant que Maurice devienne progressivement un centre de référence et de formation pour un sport sûr, inclusif et responsable.

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Quelle est l'ampleur des violences et du harcèlement dans le sport africain ?

Des études internationales montrent que les sportifs peuvent être confrontés à des violences psychologiques et physiques, à du harcèlement ou à des abus sexuels, mais aussi à des situations de négligence ou d'exploitation. Il faut toutefois rester prudent avec les chiffres : ils varient selon les études et les populations interrogées.

Sur le continent africain, les données globales demeurent insuffisantes. À Maurice, l'absence de statistiques complètes ne permet pas de conclure à l'absence de problèmes. Certaines jeunes filles hésitent à parler par peur de la stigmatisation, de représailles ou parce que leur progression sportive dépend d'un entraîneur. Le manque de signalements constitue ainsi un obstacle majeur à une meilleure compréhension du phénomène.

Quels dispositifs concrets entendez-vous mettre en place ?

Nous voulons établir un cadre continental commun, précisant les comportements attendus et les responsabilités des fédérations, des clubs, des entraîneurs et des officiels. Il devra s'accompagner de canaux de signalement confidentiels, accessibles en français comme en anglais, éventuellement par voie numérique, tout en garantissant la protection des données personnelles.

L'orientation des victimes vers un accompagnementpsychologique, médical, social ou juridique fait également partie des pistes de travail. Les plaintes devront pouvoir être enregistrées, suivies et traitées de façon impartiale, avec une intervention indépendante lorsque la situation l'exige.

Enfin, des formations, assorties de possibilités de certification, seront destinées aux dirigeants, aux entraîneurs et aux référents, particulièrement à ceux qui encadrent des enfants. Le déploiement de ces dispositifs se fera progressivement.

Si une jeune sportive est victime de harcèlement aujourd'hui, vers qui peutelle se tourner à Maurice ?

Elle peut demander de l'aide à ses parents ou tuteurs, à la police, à la Child Development Unit lorsque cela s'applique, ou encore aux autorités et services compétents. Une fédération peut également être saisie.

Mais que se passe-t-il lorsque la personne mise en cause exerce une autorité au sein de cette même fédération ou du club ? Il ne faudrait pas obliger une athlète à passer uniquement par la structure qu'elle met en cause.

Notre ambition est qu'elle puisse trouver un interlocuteur de confiance et une voie de recours claire, sans que cela remplace les obligations de signalement prévues par la loi. La sécurité et la dignité de la sportive doivent rester au centre de toute intervention.

Qu'attendez-vous du futur Sports Bill annoncé par le ministre Deven Nagalingum ?

Nous aimerions que la protection des sportifs y occupe une place à part entière. Cela suppose d'abord de définir clairement les abus, le harcèlement, les violences et l'exploitation. Les fédérations et les structures bénéficiant d'un soutien public pourraient être tenues de désigner un responsable de la protection des athlètes. Des vérifications d'antécédents adaptées devraient aussi concerner les personnes travaillant avec les enfants et les sportifs vulnérables, dans le respect de la législation.

Nous plaidons également pour la protection des personnes qui signalent des abus, des garanties d'impartialité dans le traitement des plaintes et des sanctions disciplinaires appropriées. Celles-ci pourraient aller, lorsque la loi le permet et dans le respect des procédures, jusqu'à la suspension ou au retrait de licences et d'autorisations.

Le soutien et la réhabilitation des victimes doivent aussi être pris en compte. La protection des sportifs ne peut dépendre uniquement de la bonne volonté des organisations. Elle doit s'appuyer sur des responsabilités clairement établies et des normes applicables.

Comment comptez-vous associer les fédérations et les clubs à ces changements ?

Nous ne voulons pas imposer un modèle sans concertation. La signature du protocole de coopération constitue une première étape dans cette démarche. Il faudra désormais renforcer le dialogue avec le Comité olympique mauricien, les fédérations et les autres acteurs sportifs pour traduire ces engagements en actions concrètes. Le Mauritius Protocol figure également parmi les étapes évoquées dans le cadre du programme.

Nous encouragerons les organisations à adopter la charte de protection de l'ASSWEI et à inscrire ses principes dans leur gouvernance et leurs pratiques quotidiennes. Celles qui s'engagent sérieusement pourraient bénéficier d'une reconnaissance, de formations et d'un appui au développement de leurs capacités.

Le mentorat, l'accès des femmes aux postes à responsabilité et des programmes adaptés d'autodéfense feront également partie des actions envisagées avec nos partenaires, notamment dans les disciplines où les femmes restent sous-représentées.

Quels objectifs l'ASSWEI se fixe-t-elle pour 2027 ?

Les premières formations doivent ouvrir la voie à la mise en place des mécanismes de coordination nécessaires au déploiement du programme.

En 2027, notre objectif est de former au moins 500 référents chargés de la protection des athlètes dans les pays participants et d'encourager au moins dix pays africains à adopter ou à appliquer le dispositif ASSWEI.

Nous envisageons aussi, de manière progressive, une plateforme continentale de signalement et d'orientation des victimes. Sa réalisation dépendra des conditions techniques, juridiques, financières et institutionnelles.

Des partenariats avec les gouvernements, les organisations sportives, les ONG et les acteurs internationaux seront indispensables. Nous savons que ces ambitions demanderont du temps et des ressources. Mais notre principe demeure : aucune fille ne devrait avoir à choisir entre sa sécurité et son rêve sportif.

Bio express

Maga Ramasamy

Parcours professionnel : Plus de 40 ans de carrière à Air Mauritius, où il a notamment occupé le poste de responsable de la durabilité et de la responsabilité sociale.

Expérience internationale : Président de la World Airlines Clubs Association (WACA) et engagé dans plusieurs organisations internationales liées au tourisme responsable et au développement durable.

Dans le sport : Nommé directeur du Mauritius Sports Council (MSC) en août 2025, fonction qu'il a depuis quittée.

Engagement actuel : Directeur du projet Africa Safe Sport & Women's Empowerment Initiative (ASSWEI), consacré à la protection des sportives et à la lutte contre les violences dans le sport.